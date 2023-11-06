بسبب سوء مستواه.. مانشستر يونايتد يقدم لاعبه في صفقة تبادلية

المصدر: البيان

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يدرس مانشستر يونايتد رحيل واحد من نجومه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وهو البرازيلي أنتوني، بسبب عدم الاقتناع بمستواه، منذ وصوله إلى ملعب أولد ترافورد.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن الجهاز الفني لمانشستر يونايتد وإدارة النادي الإنجليزي غير مقتنعين بمستوى أنتوني، لعدم ظهوره بمستوى جيد منذ انضمامه إلى صفوف الشياطين الحمر صيف العام الماضي 2022، ما جعلهم يستقرون على رحيله يناير المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي مانشستر يونايتد أبدوا إعجابهم بمستوى البرازيلي غابرييل بربوسا مهاجم فلامنغو، مشيرة إلى أن هناك رغبة في ضمه عن طريق إبرام صفقة تبادلية ينتقل بموجبها أنتوني إلى النادي البرازيلي.

ويحاول مانشستر يونايتد منذ فترة تدعيم خط هجومه، بسبب تراجع مستوى المهاجمين في الفترة الأخيرة، ما تسبب في قلة المعدل التهديفي للفريق بشكل عام.

وشارك أنتوني 11 مباراة مع نادي مانشستر يونايتد هذا الموسم 2023/2024، بمختلف المسابقات ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

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