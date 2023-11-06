لأجل والد دياز.. هدف قاتل ينقذ ليفربول أمام لوتون (فيديو)

المصدر: البيان

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أهدى الكولومبي لويس دياز، نقطة تعادل ثمينة لفريقه ليفربول، في الوقت القاتل من مواجهة لوتون تاون، التي أقيمت أمس الأحد، على ملعب كينيلورث رود، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وكان ليفربول مهيمنًا على أحداث المباراة، لكن لوتون تاون تمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة 80، عن طريق تاهيت تشونغ، من متابعة لتمريرة زميله عيسى كابوريه.

وسجل دياز هدف التعادل لفريقه ليفربول في الدقيقة 96، بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها إيليوت من الجهة اليمنى، واحتفل بهدفه مهديًا إياه لوالده المختطف من عصابة كولومبية، حيث أظهر قميصًا مكتوب عليه "لأجل والدي".

ورفع ليفربول رصيده إلى 24 نقطة يحتل بها المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما وصل لوتون تاون إلى 6 نقاط في المركز السابع عشر.

ليفربول يدرك التعادل في الأنفاس الأخيرة#ليفربول_لوتون_تاون #الدوري_الإنجليزي_الممتاز pic.twitter.com/UDnPzaVfQz

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 5, 2023

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