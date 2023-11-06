صدمة لجماهير برشلونة.. تطورات إصابة دي يونغ

المصدر: البيان

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تلقت جماهير برشلونة، صدمة جديدة بشأن الهولندي فرينكي دي يونغ نجم الفريق الإسباني، الذي يعاني من إصابة تعرض لها خلال مواجهة البرسا وسيلتا فيغو، التي أقيمت بتاريخ 23 سبتمبر الماضي، ضمن منافسات الدوري الإسباني، وخرج بديلاً وقتها ولم يشارك في أي مباراة منذ ذلك الحين.

وبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن دي يونغ ما زال يشعر بآلام في الكاحل الأيمن ولم يتعافى بشكل كامل، ما أدى إلى استبعاده من مواجهة شاختار في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن دي يونغ يحتاج إلى بضعة أيام أخرى للتعافي من الإصابة، مشيرة إلى إنه سيتم حسم أمر مشاركته في مواجهة ألافيس بالدوري الإسباني، خلال اليومين المقبلين.

ويلعب برشلونة مع نظيره شاختار، غداً الثلاثاء 7 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، فيما سيلتقي مع ألافيس في المباراة التي تليها، الأحد المقبل 12 نوفمبر.

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