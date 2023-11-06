أتلتيك بلباو وفالنسيا يعودان للانتصارات عبر بوابة فياريال وغرناطة بالدوري الإسباني

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عاد أتلتيك بلباو لنغمة الانتصارات، التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزا مثيرا 3 / 2 على مضيفه فياريال، الأحد، في المرحلة الـ12 للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي أقيمت الأحد عن فوز فالنسيا 1 / صفر على ضيفه غرناطة، فيما تغلب ديبورتيفو ألافيس على ضيفه ألميريا بالنتيجة ذاتها.

وعلى ملعب (لاسيراميكا)، تقدم بلباو مبكرا عن طريق إينييجو رويز في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف الشقيقان نيكو وإينياكي وليامز الهدفين الثاني والثالث للفريق الباسكي في الدقيقتين 22 و30 على الترتيب.

واستغل فياريال حالة الهدوء التي طغت على أداء بلباو، ليحرز لاعباه جيرارد مورينو وأليكسندر سورلوت هدفي الفريق الأصفر في الدقيقتين 86 و87 على الترتيب.

وارتفع رصيد أتلتيك بلباو، الذي خسر من برشلونة وتعادل مع بلنسية في المرحلتين الماضيتين، إلى 21 نقطة في المركز الخامس، بينما توقف رصيد فياريال، الذي نال خسارته السادسة في المسابقة هذا الموسم مقابل 3 انتصارات و3 تعادلات، عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر.

وأفلت فالنسيا من فخ ضيفه غرناطة، وعاد من خلاله لطريق الانتصارات، الذي غاب عنه في المرحلة الماضية بالبطولة، بعدما تغلب عليه 1 / صفر في وقت سابق .

ويدين فالنسيا بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه بيبيلو، الذي أحرز هدف الفريق الأندلسي الوحيد في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد فالنسيا، الذي تعادل 2 / 2 مع مضيفه أتلتيك بلباو، في المرحلة الماضية للبطولة، إلى 18 نقطة في المركز الثامن مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، في حين توقف رصيد غرناطة، الذي لم يحقق أي انتصار للمباراة التاسعة على التوالي في البطولة، عند 6 نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وضاعف ديبورتيفو ألافيس من محنة ضيفه ألميريا في البطولة، بعدما تغلب عليه 1 / صفر.

وتقمص أليكسندر سيدلار دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدف ألافيس الوحيد في الدقيقة 79، معوضا ركلة الجزاء، التي أضاعها زميله الروماني يانيس هاجي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وارتفع رصيد ألافيس، الذي حقق انتصاره الأول في البطولة منذ أكثر من شهرين، إلى 12 نقطة في المركز الرابع عشر مؤقتا.

ويرجع آخر فوز لفريق ألافيس في المسابقة إلى الثاني من سبتمبر الماضي، حينما تغلب 1 / صفر على ضيفه بلنسية في المرحلة الرابعة للبطولة.

في المقابل، توقف رصيد ألميريا، الذي يعد الفريق الوحيد الذي مازال يبحث عن انتصاره الأول في البطولة خلال الموسم الحالي، عند 3 نقاط، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب، مواصلة بدايته الكارثية في المسابقة هذا الموسم.

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