دياز ينقذ ليفربول من فخ لوتون تاون الصاعد الجديد بتعادل إيجابي بالدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

تناسى الكولومبي لويس دياز أحزانه في أعقاب خطف والده مؤخرا، وأنقذ ليفربول من السقوط في فخ الخسارة أمام مضيفه لوتون تاون، ليقوده للتعادل معه 1 / 1 في الوقت القاتل، اليوم الأحد، بالمرحلة الحادية عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبادر لوتون تاون، الذي يقضي موسمه الأول في البطولة العريقة التي صعد إليها الموسم الماضي قادما من دوري الدرجة الأولى (تشامبيون) شيب)، بالتسجيل عن طريق الهولندي تاهيت تشونج في الدقيقة 80، لكن دياز أحرز هدف التعادل لليفربول في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، لينقذ ليفربول من تلقي خسارته الثانية في المسابقة خلال الموسم الحالي.

بهذا التعادل، أهدر ليفربول فرصة التقدم لوصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي - ولو بصورة مؤقتة - حيث أصبح في المركز الثالث برصيد 24 نقطة، بفارق الأهداف أمام أرسنال، صاحب المركز الرابع، المتساوي معه في نفس الرصيد.

في المقابل، ارتفع رصيد لوتون تاون إلى 6 نقاط في المركز السابع عشر (الرابع من القاع)، بفارق الأهداف أمام بورنموث، صاحب المركز الثامن عشر، الذي يمتلك نفس الرصيد.

وشارك الكولومبي لويس دياز لاعب ليفربول كبديل في الشوط الثاني، بينما ينتظر إطلاق سراح والده المختطف من قبل مسلحين.

وصفق مشجعو ليفربول بحرارة لدياز أثناء قيامه بالإحماء في ملعب كينيلورث رود قبل انطلاق المباراة قبل أن يحل اللاعب بديلا قبل نهاية الشوط الثاني.

وغاب اللاعب البالغ من العمر 26 عاما عن مباراة الجولة الماضية ضد نوتنجهام فورست بعد أن خطف مسلحون والدته سيلينيس مارولاندا ووالده لويس مانويل دياز في شمال كولومبيا، وتم إطلاق سراح والدته بعد ساعات.

وقال متمردو جيش التحرير الوطني يوم الخميس الماضي إنهم سيطلقون سراح والده.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز