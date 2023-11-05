نوتينجهام يعود للانتصارات ويحرم أستون فيلا من التقدم للمربع الذهبي بالدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

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وضع نوتينجهام فورست حدا لنتائجه المهتزة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مؤخرا، بعدما حقق فوزا ثمينا ومستحقا 2 / صفر على ضيفه أستون فيلا، اليوم الأحد، في المرحلة الحادية عشر للمسابقة.

وتقدم نوتينجهام بهدف مبكر حمل توقيع لاعبه النيجيري أولا أينا في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف زميله البلجيكي أوريل مانجالا الهدف الثاني في الدقيقة 47.

وارتفع رصيد نوتينجهام، الذي حقق انتصاره الأول في البطولة منذ أكثر من شهرين، إلى 13 نقطة في المركز الثاني عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

ويرجع آخر فوز لنوتينجهام في المسابقة إلى الثاني من سبتمبر الماضي، عندما تغلب 1 / صفر على مضيفه تشيلسي في المرحلة الرابعة للبطولة.

في المقابل، جاءت تلك الخسارة، لتحرم أستون فيلا، الذي حقق 5 انتصارات وتعادلا وحيدا في لقاءاته الستة الماضية بالبطولة، من التقدم للمربع الذهبي في المسابقة، حيث توقف رصيده عند 22 نقطة في المركز الخامس، بعد تلقيه خسارته الثالثة في المسابقة هذا الموسم مقابل 7 انتصارات وتعادل وحيد.

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