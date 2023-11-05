الدوري الألماني.. مولر يخشى انطلاقة ليفركوزن وكين يواصل أرقامه القياسية

المصدر: وام

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أشار لاعب كرة القدم المخضرم توماس مولر /34 عاما/ نجم فريق بايرن ميونخ إلى أن باير ليفركوزن أصبح المنافس الأساسي والأقوى لفريقه على لقب الدوري الألماني في الموسم الحالي.

صرح مولر بهذا، بعد الفوز الكبير لبايرن ميونخ على منافسه التقليدي بوروسيا دورتموند 4-0 في عقر داره مساء أمس بالجولة العاشرة من المسابقة، وفوز باير ليفركوزن على مضيفه هوفنهايم 3-2 في مباراة أخرى بنفس الجولة.

ورفع باير ليفركوزن رصيده إلى 28 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين فقط أمام بايرن ميونخ، ولا يزال سجل الفريقين خاليا من أي هزائم في المسابقة في الموسم الحالي، فيما مني بورسيا دورتموند أمس بالهزيمة الأولى، وتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز الرابع ليبتعد خطوة عن سباق الصدارة المحتدم بين ليفركوزن وبايرن.

وقال مولر: "باير ليفركوزن تعادل في مباراة وفاز بالمباريات الـ 9 الأخرى ، هذا ما يبدو عليه الأمر حاليا" ، في إشارة إلى اعتباره المنافس الكبير لبايرن ميونيخ بالبطولة، علما بأن المباراة الوحيدة التي تعادل فيها ليفركوزن بالمسابقة هذا الموسم كانت مع بايرن ميونخ 2-2 على ملعب الأخير في منتصف سبتمبر الماضي.

وأوضح مولر أن بايرن ميونخ حقق فوزا ثمينا على دورتموند أمس، وواصل السباق مع ليفركوزن على الصدارة، وقال: "شاهدت الشوط الأول فقط من مباراة باير ليفركوزن مع هوفنهايم، عندما كان ليفركوزن متقدما 2-0" ، والمباراة كانت في طريقها للانتهاء بالتعادل 2-2 بعد رد هوفنهايم بهدفين، ولكن ليفركوزن حقق الفوز 3-2 في النهائية ليحافظ على فارق النقطتين أمام بايرن ميونخ في جدول المسابقة.

وكان بإمكان بايرن ميونخ اعتلاء الصدارة حال انتهت مباراة ليفركوزن مع هوفنهايم بالتعادل، في ظل التفوق الكبير لبايرن ميونيخ على ليفركوزن في فارق الأهداف.

وسجل لاعبو بايرن ميونيخ 38 هدفا مقابل 7 أهداف اهتزت بها شباك الفريق في المباريات الـ10 التي خاضها الفريق حتى الآن، فيما سجل لاعبو ليفركوزن 30 هدفا واهتزت شباك الفريق 10 مرات.

وخلال مباراة الأمس، برهن الإنجليزي الدولي هاري كين مجددا على جدارته بالانضمام لفريق بايرن ميونيخ؛ حيث سجل اللاعب 3 أهداف في شباك دورتموند ليكون الهاتريك الثاني له في غضون أسبوع واحد فقط بعدما سجل 3 أهداف أخرى لبايرن ميونيخ في المباراة، التي فاز فيها 8-0 على دارمشتات مطلع الأسبوع الماضي.

والهاتريك هو الثالث لهاري كين مع فريقه منذ أن انتقل إلى صفوفه في صيف هذا العام قادما من توتنهام الإنجليزي، كما رفع اللاعب رصيده إلى 15 هدفا ليحقق رقما قياسيا جديدا؛ بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ البطولة يسجل 15 هدفا في أول 10 مباريات من الموسم، وكان الرقم القياسي السابق (13 هدفا) مسجلا باسم كلاوس مارتشاك مع فريق شالكه في موسم 1963-1964.

وبعد 10 جولات فقط، أصبح كين على بعد هدف واحد فقط من معادلة الحصيلة الإجمالية لهداف المسابقة في الموسم الماضي بأكمله، حيث اقتسم كريستوفر نكونكو ونيكلاس فولكروج صدارة قائمة هدافي المسابقة في الموسم الماضي برصيد 16 هدفا لكل منهما.

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