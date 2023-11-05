دوري أبطال آسيا.. العين والاتحاد يبحثان عن حسم التأهل والنصر للتمسك بالصدارة

المصدر: وكالات

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يبحث الاتحاد السعودي والعين الاماراتي لحسم تأهلهما الى الدور الثاني من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم عندما يتواجهان مع القوة الجوية العراقي والفيحاء السعودي تواليًا ضمن منافسات الجولة الرابعة الاثنين.

ويتأهل صاحب المركز الاول من كل من المجموعات العشر (غرب وشرق) مباشرة الى الدور الثاني، وينضم اليهم أفضل ستة اندية احتلت المركز الثاني.

وضمن المجموعة الثالثة، يتطلع الاتحاد الى حسم تأهله الى الدور الثاني عندما يواجه مضيفه القوة الجوية العراقي على ملعب فرانسو حريري بمدينة أربيل العراقية.

ويتربع الاتحاد على صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة حيث فاز على ايه جي أم كاي الأوزبكي 3-0، وعلى القوة الجوية 1-0، قبل أن يقرر الاتحاد الآسيوي اعتباره فائزاً على سيباهان الإيراني 3-0 بعدما قام الاخير بوضع تمثال على مشارف ملعبه للجنرال الايراني قاسم سليماني الذي قتله الاميركيون في العراق، بينما يحتل القوة الجوية وصافة المجموعة برصيد 4 نقاط، بعدما تعادل مع سيباهان 2-2، ثم الفوز على ايه جي ام كاي 2-1، قبل أن يخسر أمام الاتحاد 0-1.

ويحتاج الاتحاد لتحقيق الفوز مقابل تعادل او خسارة سيباهان امام اولماليك لضمان تأهله بشكل رسمي الى الادوار الاقصائية.

وتراجعت مستويات ونتائج الاتحاد في الفترة الأخيرة، فهو لم يحقق أي فوز في الدوري في آخر خمس مباريات، كما أنه لم يحقق الفوز على القوة الجوية إلا في الوقت المحتسب بدل الضائع، لكنه يطمح اليوم في تجاوز تلك الظروف التي يعاني منها والعودة بالنقاط الثلاث التي ستضعه في الدور الثاني من البطولة.

ويبرز في الاتحاد نجمه الفرنسي كريم بنزيمة، ومواطنه نغولو كانتي، والبرازيلي رومارينيو داسيلفا، ومواطنه إيغور كورنادو والإيطالي لويز فيليبي وعبدالله المعيوف وفيصل الغامدي وزكريا هوساوي.

أما القوة الجوية فهو يعتبر حالياً في أفضل حالاته بعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري العراقي وضعته في الصدارة، ويأمل في استغلال ظروف ضيفه وتحقيق الفوز ليبقى في صلب المنافسة على التأهل.

من ناحية أخرى، يتطلع العين الى تجديد فوزه على الفيحاء السعودي وحسم تأهله الى الدور الثاني عندما يحل ضيفا على الاخير في ملعب المدينة المجمعة الرياضية ضمن المجموعة الاولى.

وكان العين تخطى الفيحاء 4-1 في الذهاب ليحقق فوزه الثالث تواليا ويبتعد في صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط وبفارق 6 نقاط عن باختاكور الأوزبكي والفيحاء وآهال التركماني.

ويحتاج العين للفوز مقابل تعادل منافسَيه باختاكور وأهال اللذين يتواجهان في مباراة اخرى للعبور مباشرة الى الدور الثاني.

ولم تكن استعدادات بطل 2003 جيدة للفيحاء بعد فقدانه صدارة الدوري الاماراتي امام الوصل بخسارته 1-3.

وقال الهولندي الفريد شرودر مدرب العين "خسرنا مباراتين في 14 مباراة لعبناها في كل المسابقات، وعلينا استعادة مستوانا الذي كنا عليه سابقا في المباريات المقبلة".

الهلال والنصر

يبحث الهلال عن انتصار ثالث في دوري أبطال آسيا، عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على مومباي سيتي الهندي، الاثنين، على ملعب شيري شيف الرياضي بمدينة بون الهندية، ضمن المجموعة الرابعة.

وكان الهلال اكتسح مضيفه في مباراة الذهاب قبل نحو أسبوعين بنصف دزينة في الرياض، ويبدو أن الطريق سيكون سالكاً أمامه لتحقيق فوز سهل يقربه كثيراً من بلوغ الدور الثاني.

ويتصدر الهلال المجموعة برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف عن نافباخور الأوزبكي الذي يمتلك نفس الرصيد، حيث تعادل معه 2-2، قبل أن يفوز على نساجي مازندران الإيراني 3-0، ثم يتخم شباك مومباي 6-0، بينما يقبع مومباي في المركز الأخير من دون رصيد على مستوى النقاط والأهداف.

ويتفوق الهلال الذي يتصدر الدوري المحلي دون خسارة، على مضيفه من كافة النواحي وسيكون تركيزه منصباً على حسم المباراة مبكراً، لإراحة بعض العناصر الأساسية تأهباً لمواجهة التعاون في الدوري.

وسيعتمد الهلال على الخماسي الأجنبي الصربي الكسندر ميتروفيتش والبرازيلي مالكوم فيليبي ومواطنه ميشايل ديلغادو والبرتغالي روبن نيفيش والسنغالي خاليدو كوليبالي، إلى جانب محمد العويس وسعود عبدالحميد ومحمد كنو وسالم الدوسري وبقية نجوم الفريق.

ويستهدف النصر ثلاث نقاط جديدة، يتمسك بها بالصدارة ويقترب فيها كثيرًا من حسم تأهله، عندما يحل ضيفًا على الدحيل القطري الثلاثاء ضمن المجموعة الخامسة.

ويحتل النصر صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة تسع نقاط بفارق 3 نقاط عن بيرسيبوليس الايراني الذي يأمل ان يخسر امام الاستقلال الطاجيسكتاني كي يضمن نظريا تأهله، فيما يحتل الدحيل المركز الثالث بالمجموعة بنقطة واحدة.

ويقدم النصر مستويات ونتائج مميزة في جميع المشاركات المحلية والقارية، والتي كان آخرها الفوز على الخليج في الدوري المحلي، وسيكون تركيزه منصباً على الفوز دون سواه ليبقى في الصدارة.

ويمتلك النصر أسماء كبيرة ومميزة في جميع المراكز بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو ومواطنه أوتافيو والبرازيلي تاليسكا والسنغالي ساديو مانيه والإيفواري سيكو فوفانا والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والإسباني إيميريك لابورت وعبدالله الخيبري وعبدالرحمن غريب وعبدالإله العمري.

الشارقة للاحتفاظ بالصدارة

ويدافع الشارقة الاماراتي عن صدارته للمجموعة الثانية أمام مضيفه ناساف الأوزبكي الذي وجد صعوبة بالغة قبل الفوز عليه في الجولة الثالثة بهدف نظيف.

ولن تكون مهمة الشارقة سهلة، قياسا بمجريات مباراة الذهاب التي اهدر خلالها لاعب ناساف عزيز بك امانوف ركلة جزاء في الدقيقة 13 من الوقت المحتسب بدل عن ضائع، ليهدي الصدارة للشارقة برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة عن الفريق الاوزبكي.

ويطمح الشارقة الوحيد الذي لم يخسر في المجموعة بعد فوزين وتعادل الى تجنب الهزيمة التي ستعني استعادة ناساف للصدارة.

وفي المجموعة ذاتها، يأمل السدّ الذي يحتل المركز الثالث بأربع نقاط في تحسين حظوظه في التأهل عندما يحلّ ضيفًا على الفيصلي الاردني الذي يتذيّل ترتيب المجموعة من دون نقاط.

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