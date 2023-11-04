المتألق هاري كين يقود بايرن ميونيخ للفوز على دورتموند بقمة الدوري الألماني

المصدر: وكالات

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واصل الوافد الجديد هاري كين تألقه إذ سجل ثلاثة أهداف ليقود بايرن ميونيخ للفوز 4-صفر على مضيفه بروسيا دورتموند الذي تجرع أول هزيمة بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم هذا الموسم.

وافتتح بايرن التسجيل في الدقيقة الرابعة من ضربة رأس لعبها دايو أوباميكانو مستغلا ركلة ركنية قبل أن يضاعف كين، الذي انتقل إلى صفوف الفريق البافاري هذا الصيف قادما من توتنهام هوتسبير، تقدم الفريق بعد خمس دقائق مكللا هجمة مرتدة بتسديدة من مسافة قريبة إلى داخل الشباك.

وسجل كين هدفه الثاني في الدقيقة 72 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء قبل أن يختتم التسجيل في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبفوزه الرابع على التوالي في الدوري، يرتفع رصيد الفريق البافاري إلى 26 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين فقط خلف باير ليفوكوزن المتصدر الذي أجهض انتفاضة هوفنهايم ليفوز 3-2 محققا فوزه السادس على التوالي.

وبعدما مني بأول هزيمة في الدوري هذا الموسم، يتجمد رصيد دروتموند عند 21 نقطة في المركز الرابع.

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