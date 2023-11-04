إنتر ميلان يفوز على أتالانتا ويعزز صدارته للدوري الإيطالي

المصدر: وكالات

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عزز فريق إنتر ميلان صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوزه على مضيفه أتالانتا 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الحادية عشرة من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز نابولي على ساليرنيتانا 2 / صفر.

وأنهى إنتر ميلان الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه هاكان تشالهان أوغلو في الدقيقة 40 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، أضاف إنتر ميلان الهدف الثاني عن طريق لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 57 ، قبل أن يقلص أتالانتا الفارق بهدف أحرزه جيانلوكا ساكاماكا في الدقيقة 61.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 28 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق خمس نقاط أمام يوفنتوس.

وأصبح هذا الفوز هو التاسع لإنتر ميلان في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في مثلها.

في المقابل توقف رصيد أتالانتا عند 19 نقطة في المركز الخامس.

وباتت هذه الخسارة هي الرابعة لأتالانتا في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في مباراة.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق نابولي على مضيفه ساليرنيتانا 2 / صفر.

وأنهى نابولي الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه جياكومو راسبادوري في الدقيقة 13.

وفي الشوط الثاني، أضاف نابولي الهدف الثاني عن طريق إليف إلماس في الدقيقة 82.

ورفع نابولي رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع، محققا انتصاره السادس في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في ثلاث.

في المقابل توقف رصيد ساليرنيتانا عند أربع نقاط في المركز العشرين الأخير، حيث كانت هذه الخسارة هي السابعة للفريق في الدوري هذا الموسم مقابل التعادل في أربع مباريات، علما بأن الفريق لم يحقق أي انتصار في الدوري حتى الآن.



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