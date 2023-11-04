جيرونا يعدل تأخره ليهزم أوساسونا في مباراة مثيرة ويتصدر الدوري الإسباني

المصدر: وكالات

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عاد جيرونا مؤقتا إلى قمة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفوزه 4-2 خارج ملعبه على أوساسونا اليوم السبت بعد أن سجل أرتيم دوفبيك هدفا وصنع اثنين ليبتعد الفائز بثلاث نقاط عن ريال مدريد.

وسيطر جيرونا على المباراة وتقدم من خلال هجمة مرتدة تم تنفيذها ببراعة وبدأها سافيو بالقرب من الراية الركنية وانتهت بتمريرة عرضية من دوفبيك في النهاية نحو القائم البعيد ليسجل إيفان مارتن.

وأدرك أوساسونا التعادل عندما انقض أنتي بوديمير على كرة شاردة بعد أن تصدى الحارس باولو جاتسانيجا لتسديدة لتذهب الكرة للمهاجم الكرواتي ليهز الشباك. ثم سجل اللاعب هدفه الثاني بعد 10 دقائق من بداية الشوط الثاني بضربة رأس دقيقة.

لكن دوفبيك لم يكتف بما سجله، وأضاف المهاجم الأوكراني هدف التعادل بضربة رأس في الزاوية البعيدة قبل أن يصنع الهدف الثالث لفيكتور تسيانكوف في الدقيقة 80.

وضمن أليكس جارسيا النقاط الثلاث بهدف في الدقيقة 90.

ويمكن لريال مدريد، الذي فاز على جيرونا في وقت سابق من هذا الموسم ليحتفظ بتفوقه في المواجهات المباشرة، العودة إلى الصدارة إذا فاز على رايو فايكانو غدا الأحد.

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