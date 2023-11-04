مانشستر يونايتد ينتزع فوزاً صعباً على فولهام في الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

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انتزع فريق مانشستر يونايتد فوزا صعبا على مضيفه فولهام 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفشل الفريقان في استغلال الفرص الضئيلة التي اتيحت لهما أمام المرميين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، تمكن مانشستر يونايتد من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عن طريق برونو فيرنانديز.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد فولهام عند 12 نقطة في المركز الرابع عشر.

وهذا الفوز هو الأول لمانشستر يونايتد عقب الخسارة في الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة، وهو الفوز السادس للفريق في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس مباريات.

فيما أصبحت هذه الخسارة هي الخامسة لفولهام في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مثلها.

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