ميسي تفوق على أقرب منافسيه بـ 105 نقاط..تعرف على قائمة العشرة الأوائل في سباق الكرة الذهبية

المصدر: وكالات

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اكتسح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المحترف في صفوف إنتر ميامي الأمريكي، الجميع فيما يخص عدد النقاط التي حصل عليها في طريقه للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2023.

وتوج ميسي بجائزة الكرة الذهبية من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية للمرة الثامنة في مسيرته الإثنين الماضي، فيما حل مهاجم مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينغ هالاند في المركز الثاني، ثم جاء نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا كيليان مبابي ثالثا.

ونشرت صفحة "The Ballon d'Or" (الكرة الذهبية) على منصة "إكس"، عدد النقاط التي حصل عليها العشرة الأوائل في سباق الكرة الذهبية لعام 2023.

وحصل ميسي على 462 نقطة، متفوقا بفارق 105 نقاط عن أقرب منافسيه هالاند الذي نال 357 نقطة، فيما تحصل مبابي على 270 نقطة.

وفي ما يلي عدد نقاط العشرة الأوائل في سباق الكرة الذهبية لعام 2023:

1- ليونيل ميسي – 462 نقطة

2- إيرلينغ هالاند – 357 نقطة

3- كيليان مبابي – 270 نقطة

4- كيفن دي بروين – 100 نقطة

5- رودري – 57 نقطة

6- فينيسيوس جونيور – 49 نقطة

7- جوليان ألفاريز – 28 نقطة

8- فيكتور أوسيمين – 24 نقطة

9- برناردو سيلفا – 20 نقطة

10- لوكا مودريتش – 19 نقطة.

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