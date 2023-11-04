أتلتيكو مدريد يخسر أمام لاس بالماس ويفشل في اعتلاء صدارة الدوري الإسباني

ت + ت - الحجم الطبيعي

فشل فريق أتلتيكو مدريد في اعتلاء صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، ولو بشكل مؤقت، عقب خسارته أمام مضيفه لاس بالماس 1 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة في الجولة الثانية عشرة من المسابقة.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، تقدم لاس بالماس بهدف أحرزه كيريان رودريجيز في الدقيقة 51 وعزز لاس بالماس تقدمه بهدف ثان أحرزه بينيتو راميريز في الدقيقة 75.

وتمكن أتلتيكو مدريد من تقليص الفارق في الدقيقة 83 بهدف أحرزه ألفارو موراتا.

ورفع لاس بالماس رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع، محققا انتصاره الخامس في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في مباراتين.

في المقابل، توقف رصيد أتلتيكو مدريد عند 25 نقطة في المركز الثالث، بفارق ثلاث نقاط خلف ريال مدريد وجيرونا.

وهذه هي الخسارة الثانية لأتلتيكو مدريد، الذي لديه مباراة مؤجلة، مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في مباراة.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز