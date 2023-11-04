عيون مانشستر سيتي على قمة «البريمير ليغ» اليوم

المصدر: لندن - وكالات

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ستكون صدارة توتنهام هوتسبير «26 نقطة» لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريمير ليغ» على المحك، فيما ستكون الفرصة مواتية أمام مانشستر سيتي وأرسنال «24 نقطة» لتقاسم القمة عندما تنطلق منافسات الجولة 11، ويواجه توتنهام اختباراً صعباً عندما يستضيف تشيلسي بعد غدٍ في قمة خاصة.

في المقابل، يلتقي اليوم مانشستر سيتي مع ضيفه بورنموث، ويحل أرسنال ضيفاً على نيوكاسل يونايتد ليصبح الطريق ممهداً أمامهما للتقدم نحو الصدارة، ويتواجد أرسنال، ومانشستر سيتي حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، في المركزين الثاني والثالث على الترتيب برصيد 24 نقطة، بفارق نقطتين خلف توتنهام.

ويتطلع مانشستر سيتي إلى مواصلة تفوقه على ضيفه بورنموث، عندما يلتقي معه على ملعب الاتحاد، وخلال آخر مواجهتين بين الفريقين بالبطولة الموسم الماضي، أحرز مانشستر سيتي 8 أهداف واستقبلت شباكه هدفاً وحيداً، وهو ما يعكس الفوارق الكبيرة بين الفريقين، التي تصب في مصلحة السماوي.

وستكون الفرصة مواتية أمام هالاند لتعزيز صدارته لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويتصدر هالاند ترتيب الهدافين حالياً برصيد 11 هدفاً، بفارق 3 أهداف أمام أقرب ملاحقيه المصري محمد صلاح والكوري الجنوبي سون هيونج مين، نجمي ليفربول وتوتنهام على الترتيب.

ويخوض أرسنال مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد، صاحب المركز السادس برصيد 17 نقطة.

وتلقى الفريق الملقب بـ(المدفعجية) ضربة موجعة بخروجه من دور الـ16 لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة الأربعاء الماضي، عقب خسارته القاسية 1 - 3 أمام مضيفه ويستهام يونايتد.

وفي الدوري الإسباني يتعيّن على برشلونة تعويض كبوته الأخيرة أمام ريال مدريد في «الكلاسيكو» عندما يواجه ريال سوسييداد، اليوم في الجولة 12. وأهدر برشلونة سبع نقاط في مبارياته الخمس الأخيرة، ويحتل المركز الرابع برصيد 24 نقطة، فيما يحتل ريال سويداد المركز الخامس بـ19 نقطة.

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