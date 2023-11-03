مبابي يقترب من الانتقال لصفوف ريال مدريد..وهذا رقم قميصه مع الملكي

المصدر: وكالات

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أكد تقرير إسباني قرب انتقال الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، إلى صفوف ريال مدريد، حيث يحق للنجم الفرنسي التوقيع لأي فريق بعد شهرين من الآن، حيث ينتهي عقده مع باريس في صيف 2024.

وبحسب برنامج “الشيرنجيتو” الشهير، فإن كيليان مبابي سيرتدي القميص رقم 10 في ريال مدريد.

ويرتدي هذا القميص في الوقت الحالي، النجم الكرواتي لوكا مودريتش، والذي بات مجرد ورقة بديلة على دكة بدلاء الميرنجي.

وتشير التوقعات إلى أن لوكا مودريتش يخوض موسمه الأخير داخل قلعة سانتياجو برنابيو تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وأفادت تقارير صحفية فرنسية، أن عملية إقناع كيليان مبابي لتجديد عقده مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان، باتت صعبة ومعقدة للغاية.

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