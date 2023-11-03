كلوب يكشف.. هل طلب محمد صلاح مغادرة ليفربول؟

المصدر: البيان

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تحدث الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، عن مباراة فريقه أمام لوتون تاون، بالجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي، كاشفاً موقف محمد صلاح، وكذلك لويس دياز الذي يُعاني من أزمة نفسية بسبب اختطاف والده.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "بالنسبة للويس دياز، إذا شعر أنه على ما يرام، فسيكون معنا، يمكنك أن ترى أنه لم ينام كثيرًا، الأخبار الواردة من كولومبيا تمنحنا القليل من الأمل، لا أستطيع أن أقول ما سنفعله، الأمر متروك له، إذا كان كذلك وهل سيجعل نفسه متاحا أم لا، لقد تدرب في آخر يومين”.

وعن صلاح وارتباطه بالرحيل عن ليفربول الصيف الماضي، قال كلوب: "لا أعرف أي شيء عن عرض الصيف الماضي (من الاتحاد)، لكن الأهم هو أنه هنا الآن".

واستطرد: "لم أفكر في الأمر للحظة، لم يأت صلاح ويطلب مغادرة الفريق أبدًا، نعم، إنه هنا ويلعب بشكل جيد للغاية، يمكنك أن ترى أنه يستمتع بالفريق كثيرًا، إنه في حالة جيدة، وهو أفضل خارج الملعب”.

وأضاف: "إنه يستمتع بالصحبة مع اللاعبين، يرى أن هناك الكثير من الإمكانات، إنه يريد تعظيم ذلك من خلال الحصول على شيء من تلك الشراكة، أما الأشياء الأخرى (العرض)، فلم نفكر فيها أبدًا".

وعن مواجهة لوتون تاون، قال كلوب: "سمعت عن ملعبهم ولم أره بعد، ملعب واحد لم أذهب إليه من قبل، أنا أتطلع إليه، سمعت أن غرفة تبديل الملابس ليست ضخمة، كل ما أحتاجه هو الملعب والمنافس، إنه أمر مثير".

وأوضح: "من المحتمل أن نواجه تراجع من الخصم، من المحتمل أن نواجه الكرات الثابتة بجودة عالية، إنها ليست المرة الأولى التي نواجه فيها فريقًا يلعب بهذه الطريقة”.

وعن الخيارات الهجومية لليفربول، قال كلوب: "إنهم جميعًا أذكياء حقًا ويدركون أنهم لا يستطيعون لعب جميع المباريات، لا يمكننا فرض موقف لويس دياز، الأمر ليس في أيدينا، ننتظر معًا الأخبار الجيدة، لقد أمضينا عامًا فظيعًا معًا، أصبحت الأسئلة الآن أكثر إيجابية، أنا سعيد جدًا لأن لدينا فريقًا جيدًا حقًا، لكن الفرق الأخرى جيدة أيضًا، الأمر لا يتعلق بالاحتفال في هذه اللحظة”.

وعن الهولندي كودي جاكبو والأوروغواياني داروين نونيز، قال كلوب: "منذ وجود كودي هنا لعب في مجموعة متنوعة من المراكز، في بداية الموسم وضعناه في خط الوسط ولم تكن الخطة أبدًا أن يلعب كودي هناك، إنه ذكي للغاية ويمكنه التكيف”.

وأكمل: "لقد أصبحت لغة نونيز الإنجليزية الآن أفضل بكثير، كل شيء مختلف، إنه في لحظة جيدة للغاية، وما زالت هذه مجرد البداية، أتمنى أن يستمر الأمر لفترة طويلة”

واختتم قائلًا: "تياغو مستمر خارج الفريق، لا يمكننا ممارسة أي ضغط هناك أيضًا، نتوقع أن يعود مع بداية العام الجديد، أربعة أسابيع أخرى، أود أن أقول إن هذا أمر واقعي، لا أستطيع الانتظار حتى يعود، لا تحديث".

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