بوكا جونيورز الأرجنتيني يواجه فلومينينسي البرازيلي غدا في نهائي كأس ليبرتادوريس

المصدر: وام

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يسدل الستار يوم غد السبت، على فعاليات النسخة الـ64 من بطولة كأس ليبرتادوريس العريقة لكرة القدم بمواجهة مثيرة جديدة بين الكرة الأرجنتينية ونظيرتها البرازيلية على لقب البطولة.

ويلتقي بوكا جونيورز الأرجنتيني مع فلومينينسي البرازيلي غدا على استاد "ماراكانا" التاريخي بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية؛ حيث يتنافس الفريقان على كأس البطولة وعلى المقعد الأخير في بطولة كأس العالم للأندية، المقررة إقامتها في السعودية الشهر المقبل.

وكسر بوكا جونيورز هذا الموسم احتكار الفرق البرازيلية لمقاعد المباراة النهائية في المواسم الثلاثة الماضية؛ حيث كان طرفا النهائي في المباريات النهائية بهذه المواسم من نصيب الفرق البرازيلية، قبل أن يعود بوكا جونيورز للظهور في النهائي من خلال الموسم الحالي.

ويأمل بوكا جونيورز، الذي كان آخر فريق غير برازيلي يظهر في نهائي البطولة من خلال نسخة 2019، عندما خسر أمام فلامنجو، في إنهاء السيطرة البرازيلية على اللقب، والعودة بكأس ليبرتادوريس إلى الأرجنتين للمرة الأولى منذ نسخة 2018، التي فاز فيها ريفر بليت باللقب على حساب بوكا جونيورز بالذات، في نهائي أرجنتيني خالص للبطولة.

ويخوض بوكا جونيورز نهائي البطولة للمرة الثانية عشرة في تاريخه، حيث سبق له إحراز اللقب 6 مرات وحل ثانيا في 5 نسخ، ويطمح الفريق حاليا إلى الفوز باللقب السابع لمعادلة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة، والمسجل باسم اندبندنتي الأرجنتيني برصيد 7 ألقاب.

وفي المقابل، يخوض فلومينينسي النهائي للمرة الثانية فقط في تاريخه، وهي الأولى منذ أن حل ثانيا في نسخة 2008، ويحلم بإحراز اللقب للمرة الأولى في التاريخ، والحفاظ على اللقب القاري برازيليا للموسم الخامس على التوالي مستفيدا من إقامة المباراة في ريو دي جانيرو.

وبرغم الفارق الكبير بين بصمة الفريقين في البطولة وتاريخ إنجازاتهما، تشير الإحصائيات إلى تعادل كفتهما بشكل كبير في المواجهات السابقة بينهما بكأس ليبرتادوريس، ما يوحي بأن المواجهة بينهما غدا لن تكون سهلة على الإطلاق.

والتقى الفريقان في 3 نسخ سابقة من البطولة، فكانت الأولى في نصف النهائي بنسخة 2008، وتعادلا 2-2 ذهابا في الأرجنتين وفاز فلومينينسي إيابا 3-1 على ملعبه لكنه خسر نهائي البطولة.

وشهدت نسخة 2012 لقاء الفريقين في دور المجموعات؛ وفاز فلومينينسي على بوكا جونيورز 2-1 في عقر داره ذهابا ثم خسر أمامه 0-2 إيابا في البرازيل، فيما كانت المواجهة الثالثة في ربع نهائي نفس النسخة، وفاز بوكا جونيورز 1-0 على ملعبه ذهابا وتعادل الفريقان 1-1 إيابا في البرازيل.

ولم يكن طريق أي من الفريقين سهلا نحو نهائي الغد، حيث تصدر بوكا جونيورز مجموعته في الدور الأول برصيد 13 نقطة من 6 مباريات، ثم اجتاز الأدوار الثلاثة التالية في البطولة عبر ركلات الترجيح، التي شهدت تألق حارس مرماه سيرخيو روميرو.

وفاز بوكا جونيورز في الأدوار الثلاثة الفاصلة بركلات الترجيح على ناسيونال من أوروجواي وريسينج الأرجنتيني وبالميراس البرازيلي، ليصبح الفريق على بعد خطوة واحدة من الفوز بلقبه السابع في البطولة والأول له منذ 2007.

وتصدر فلومينينسي مجموعته في الدور الأول برصيد 10 نقاط فقط، وبفارق الأهداف أمام ريفر بليت الأرجنتيني، لكنه شق طريقه بجدارة في الأدوار الإقصائية حيث فاز بمجموع المباراتين في كل دور على أرجنتينوس جونيورز الأرجنتيني 3-1 في دور الـ16 ثم على أولمبيا من باراجواي 5-1 في ربع النهائي، وعلى انترناسيونال البرازيلي 4-3 في نصف النهائي.

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