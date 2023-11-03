لصالح لاعب مغمور.. ميسي يخسر جائزة أفضل وافد في الدوري الأمريكي

المصدر: البيان

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تفوق مهاجم أتلانتا يونايتد، اليوناني يورغوس ياكوماكيس على الأرجنتيني ليونيل ميسي المتوج أخيرا بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، بنيله جائزة أفضل لاعب جديد في الدوري الأمريكي

وأحرز المهاجم الدولي ياكوماكيس (28 عاما و19 مباراة دولية) القادم من سلتيك غلاسكو الأسكتلندي (2021-2023) وأمضى معظم مسيرته في اليونان، جائزة أفضل لاعب جديد في الدوري الأمريكي بعد تسجيله 17 هدفا هذا الموسم مع أتلانتا.

وحل ميسي (36 عاما) الذي يدافع عن ألوان إنتر ميامي بعد قدومه إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة من باريس سان جيرمان الفرنسي، في المركز الثاني على الرغم من مساهمته في إحراز فريقه لقب كأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية في كرة القدم في أغسطس الماضي.

ولم يخض ميسي، المتوج مع منتخب بلاده بمونديال قطر العام الماضي، سوى ست مباريات فقط مع إنتر ميامي، حيث عكرت إصابة نهاية موسمه الأمريكي، وأبعدته عن فريقه الذي فشل في نهاية المطاف في التأهل إلى الأدوار الإقصائية (بلاي أوف).

وخاض ميسي مباراته الأولى في الدوري مع إنتر ميامي الذي يشترك في ملكيته النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، في 26 أغسطس الماضي كبديل في الشوط الثاني، وسجل خلال الفوز على نيويورك ريد بولز 2-0 ليضع حدا لسلسلة من 11 مباراة لفريقه من دون فوز.

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