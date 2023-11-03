بعد فوزه بالذهبية الثامنة.. رسالة مبطنة من شقيقة رونالدو إلى ميسي

المصدر: البيان

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وجهت كاتيا أفيرو شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، رسالة مبطنة إلى غريم شقيقها الأزلي الأرجنتيني ليونيل ميسي، عقب فوزه بالكرة الذهبية الاثنين الماضي.

وعلقت كاتيا شقيقة رونالدو على الأمر من خلال منشور على موقع "إنستغرام" أظهر صورة للنجم البرتغالي مع العديد من الجوائز الفردية التي حصل عليها، بما في ذلك الكرات الذهبية الخمس التي توج بها.

وعلقت على هذا المنشور، قائلة: "هذه الجوائز كسبت ولم تمنح لك".

جاء هذا التعليق في ظل الانتقادات لفوز ميسي بالجائزة بعد قيادته للأرجنتين للحصول على كأس العالم قطر 2022، في الوقت الذي قاد فيه إرلينغ هالاند مانشستر سيتي لتحقيق الثلاثية "دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد بتسجيل 52 هدفاً.

وتوج ميسي للمرة الثامنة في مسيرته بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، خلال حفل أقامته "فرانس فوتبول" التي تقدم الجائزة المرموقة، في باريس.

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