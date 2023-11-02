الاتحاد الآسيوي يعتبر الاتحاد السعودي فائزا بنتيجة 3-صفر على سيباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا

المصدر: وكالات

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احتسب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الخميس فريق الاتحاد السعودي فائزا بنتيجة 3-صفر على سيباهان في المباراة التي ألغيت في إيران "لظروف غير متوقعة" في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وارتفع رصيد بطل السعودية إلى تسع نقاط متصدرا المجموعة الثالثة ومتفوقا بخمس نقاط على القوة الجوية العراقي وسيباهان ويتذيل ايه.جي.إم.كيه من أوزبكستان المجموعة بلا أي نقطة.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان سابق بعد إلغاء المباراة "أُلغيت مباراة المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا بين سيباهان والاتحاد في أصفهان بسبب ظروف غير متوقعة".

وأضاف "يجدد الاتحاد الآسيوي التزامه بضمان وسلامة وأمن اللاعبين وحكام المباريات والجماهير وجميع أصحاب المصلحة المعنيين".

وكان الاتحاد السعودي قد أجرى اتفاقا مع نظيره الإيراني على إقامة مباريات الفرق السعودية والإيرانية في مختلف المسابقات الكروية بنظام الذهاب والإياب بعد اللعب على ملاعب محايدة منذ عام 2016.

وكان النصر أول فريق سعودي يزور إيران عقب الاتفاق بين الاتحادين حين حل ضيفا على بيروزي في دوري أبطال آسيا يوم 19 سبتمبر الماضي.

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