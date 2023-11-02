ليس مارادونا أو ميسي.. اختيار مفاجئ من بابا الفاتيكان لأفضل لاعب في التاريخ

المصدر: وكالات

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فاجأ البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، الجميع عندما أجاب على سؤال يتعلق بلاعبه المفضل بين الثنائي الأرجنتيني الأسطوري، دييغو مارادونا، وليونيل ميسي.

وأجرى البابا فرنسيس مقابلة مع قناة "راي" الإيطالية، اعترف فيها بعظمة مواطنيه ميسي ومارادونا، لكن المثير للدهشة أنه اختار لاعبا آخر ليكون المفضل له تاريخيا.

وقال بابا الفاتيكان: "مارادونا لاعب عظيم، لكنه فشل كرجل، لقد انزلق المسكين في ملعب أولئك الذين أثنوا عليه ولم يساعدوه، لقد جاء لزيارتي هنا في الفاتيكان خلال سنتي الأولى، وبعد ذلك جاءت نهاية المسكين، إنه أمر غريب أن تكون نهاية العديد من الرياضيين سيئة".

وأضاف: "ميسي رجل صريح ونبيل، لكن بالنسبة لي، فإن السيد العظيم هو بيليه، رجل ذو قلب كبير، لقد تحدثت معه، والتقيت به مرة على متن طائرة عندما كنت في بوينس آيرس، لقد تحدثنا".

واختتم البابا فرنسيس: "بيليه رجل عظيم إنسانيا، صحيح أن الثلاثة لاعبون عظماء، كل واحد في تخصصه، ميسي جيد في الوقت الحالي، وبيليه كان جيدا جدا".

الأمر الغريب في تصريحات البابا فرنسيس، هو تفضيله لأسطورة البرازيل على الثنائي المنتمي لبلده الأصلي، في ظل التنافس الكبير للبلدين كرويا.

ومن المعروف أن البابا فرنسيس يشجع نادي سان لورينزو الناشط في دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني.

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