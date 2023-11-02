ضربة موجعة لبايرن ميونخ..دي ليخت يغيب 6 أسابيع بعد إصابته في كأس ألمانيا

المصدر: وكالات

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ذكر تقرير إعلامي أن ماتيس دي ليخت مدافع فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم سيغيب عن الفريق لفترة تتراوح ما بين أربعة إلى ستة أسابيع بعدما تعرض لإصابة في الركبة خلال المباراة التي خسرها الفريق أمام ساربروكن في كأس ألمانيا أمس الأربعاء.

وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الخميس أن دي ليخت تعرض لإصابة في الرباط الداخلي لركبته اليمنى.

وقال توماس توخيل مدرب الفريق عقب المباراة :"إنها نفس الركبة مرة أخرى. نفس الغضروف. إنها إصابة مؤلمة للغاية. حتى الآن ليس لدينا أي تشخيص".

وكان اللاعب عاد لتوه من فترة غياب لثلاثة أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها منتصف الشهر الماضي، بعد أن تعرض سابقا لإصابة في الركبة في المباراة أمام بوخوم.

ويلتقي بايرن مع بوروسيا دورتموند بعد غد السبت، ولدى توخيل مدافع واحد فقط جاهز هو كيم مين جاي.

وعاد دايوت أوباميكانو لتدريبات الفريق هذا الأسبوع ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان سيكون متاحا للمشاركة في المباراة من عدمه.

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