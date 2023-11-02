كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.. ثلاثية نيوكاسل تضاعف محنة "يونايتد"

المصدر: وام

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قال الهولندي إيريك تن هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد إن التماسك داخل الفريق هو السبيل الوحيد إلى تحسين النتائج والخروج من الكبوة الحالية.

وخسر مانشستر يونايتد 0-3 أمام ضيفه نيوكاسل مساء أمس الأربعاء في دور الـ16 لمسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية ليودع رحلة الدفاع عن لقبه مبكرا، علما بأنه أحرز اللقب في الموسم الماضي بالفوز على نيوكاسل 2-0 في المباراة النهائية.

ومني "يونايتد" أمس بالهزيمة الثانية له على ملعبه في غضون 4 أيام بعد هزيمته بنفس النتيجة (0-3) أمام جاره مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، كما أنها الهزيمة الثامنة للفريق في 15 مباراة خاضها بمختلف البطولات هذا الموسم، ما يضاعف من الضغوط على المدرب تن هاج.

وتشير إحصائيات رابطة المحترفين الإنجليزية إلى أنها المرة الأولى منذ 1962، التي يخسر فيها "يونايتد" مباراتين متتاليتين على ملعبه بثلاثة أهداف أو أكثر في كل مباراة.

كما خسر "يونايتد" 5 من أول 10 مباريات يخوضها على ملعبه في مختلف البطولات هذا الموسم لتكون المرة الأولى، التي يتعرض فيها لهذا منذ موسم 1930-1931.

وفي المقابل، حقق نيوكاسل أكبر فوز له على مانشستر يونايتد في عقر داره منذ 93 عاما.

وقال تن هاج: "لم نقدم مباراة جيدة بالدرجة الكافية. نعلم هذا. كنا في المباراة وفقدناها في غضون دقيقتين. الأداء أقل من مستوانا. علينا الاعتراف بالمسؤولية... عندما تكافح في المباريات، تحقق الفوز وتكتسب ثقة ودعم الجماهير. عندما تحقق هذا يمكنك بناء الثقة داخل الفريق. الأمر بأيدينا، وعلينا فقط أن نتماسك ونتحلى بالالتزام".

وفي مفاجأة أخرى بدور الـ16، فشل أرسنال في مواصلة مسيرته بكأس الرابطة مجددا ليفقد فرصة جديدة للمنافسة على لقب البطولة، التي فاز بها مرتين فقط؛ أحدثهما في موسم 1992-1993.

وخسر الفريق أمام جاره ويستهام 1-3 مساء أمس الأربعاء أيضا ليودع كأس رابطة المحترفين من دور الـ16.

وفي المقابل، تأهل ليفربول بالفوز على مضيفه بورنموث 2-1، كما فاز تشيلسي على بلاكبيرن 2-0 وإيفرتون على بيرنلي 3-0 وفولهام على مضيفه إيبسويتش تاو 3-1.

ومع تأهل أكثر من فريق كبير، أسفرت قرعة الدور ربع النهائي عن مواجهات مثيرة؛ أبرزها تشيلسي مع نيوكاسل وليفربول مع ويستهام وإيفرتون مع فولهام، فيما ستكون المواجهة الأخرى بربع النهائي بين فريقي بورت فايل (الذي ينشط بدوري الدرجة الثانية) وميدلسبروه، الذي ينشط بدوري الدرجة الأولى (دوري البطولة الإنجليزية).

وتقام مباريات الدور ربع النهائي للمسابقة في 19 و20 ديسمبر المقبل.

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