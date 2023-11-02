ضيقة ومقلدة.. أزمة القمصان تتواصل في الدوري الإنجليزي

المصدر: البيان

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تواصلت أزمة القمصان الخاصة بلاعبي فرق بطولة الدوري الإنجليزي، حيث ظهر نادياً جديداً يشكو من أطقمه، وهو مانشستر يونايتد.

وقبل نحو شهر أعلن لاعبو أستون فيلا استيائهم من القمصان المبللة، حيث زعموا أنها ثقيلة للغاية وتؤثر على أدائهم، فكما أشارت صحيفة "التلغراف"، فإن القمصان تتبلل بسرعة وتلتصق باللاعبين أثناء المباريات بسبب التعرق، ما يجعل القمصان تصبح غير مريحة وثقيلة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن لاعبي مانشستر يونايتد يشتكون من الأطقم الخاصة بالمباريات، لأن القمصان والجوارب ضيقة للغاية بحسب وصفهم.

وأوضح التقرير، أن ذلك الأمر جعل اللاعبون يرتدون نُسخ مقلدة من الأطقم، لحين معالجة الأمر من شركة “أديداس” الراعية لقميص مانشستر يونايتد.

وتابعت الصحيفة أن اللاعبين اشتكوا إلى الهولندي إريك تين هاغ المدير الفني للفريق، وموظفي النادي، من أن الجوارب ضيقة جدًا على ساقيهم، وقرروا عدم ارتدائها منذ المباراة الثانية في الموسم لحين إيجاد حل ومعالجة الأمر.

وذكر التقرير أن الأكثر تأثرًا بتلك الأزمة، هو الكاميروني أندريه أونانا حارس مامشستر يونايتد، لانه يجد قميصه ضيقًا للغاية، بل أنه طلب تغييره بعد الانتصار على شيفيلد يونايتد، بالرغم من أنه كانت هناك شكاوى من الإسباني ديفيد دي خيا، في الموسم الماضي بأن الطقم الخاص بحارس المرمى، واسع وفضفاض للغاية.

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