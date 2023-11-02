اذهب للبكاء في مكانٍ آخرٍ.. دي ماريا يخرج عن صمته بسبب «مهزلة» ميسي

المصدر: البيان

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دافع آنخيل دي ماريا نجم منتخب الأرجنتين، عن زميله ليونيل ميسي بعد التصريحات النارية من لوثار ماتيوس، الأسطورة المعتزلة للكرة الألمانية.

ففي حوارٍ جمعه بقناة "سكاي سبورت" بنسختها الألمانية، انتقد ماتيوس منح جائزة الكرة الذهبية 2023 إلى ميسي للمرة الثامنة في مسيرته.

وقال ماتيوس، "بالنسبة لي، (إيرلنج) هالاند هو أفضل لاعبٍ في آخر 12 شهرا"، في إشارةٍ إلى هدّاف مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب النرويج.

وأكمل الرجل الستيني، "لقد توّج (هالاند) بألقابٍ هامة مع مانشستر سيتي، وكسر أرقاما تهديفيةً قياسيةً في أثناء ذلك".

وأكد ماتيوس، "اختيار ميسي كان مهزلةً، على الرغم من أني أحد محبيه".

وأضاف النجم الذي اتجه للتدريب والتحليل وكتابة المقالات بعد اعتزاله، "لم يستحق ميسي الفوز، ولكن ذلك يثبت بأن التتويج بكأس العالم هو المعيار الأهم (في اختيار الفائز بالكرة الذهبية)".

ونقلت أحد الحسابات الإخبارية في تطبيق "انستجرام" للتواصل الاجتماعي تصريحات ماتيوس في منشورٍ لها، ليأتي رد دي ماريا من خلال قسم التعليقات.

وكتب صاحب الـ 134 مباراةً و29 هدفا دوليا بشعار المنتخب الأرجنتيني لماتيوس، "اذهب للبكاء في مكانٍ آخرٍ"، مع إضافة وجها تعبيريا ضاحكا "إيموجي".

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