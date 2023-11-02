لا تصدقوا الصحافة الصفراء.. سارة غوندوغان تبرئ برشلونة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نفت سارة زوجة إلكاي إيلكاي غوندوغان نجم وسط برشلونة، ما يتردد عن شعورها وزوجها بالاستياء من إدارة ناديه الإسباني.

وكان غوندوغان التحق ببرشلونة يوليو المنصرم قادماً من مانشستر سيتي، حيث قضى 7 سنواتٍ حافلة بالإنجازات والبطولات.

وزعمت صحيفة "سبورت" الإسبانية بأن ابن الـ 33 عاما لم يتلق المساعد الفعلية من إدارة برشلونة في البحث عن منزلٍ له، بالإضافة إلى وسيلةٍ للمواصلات.

وأشارت الصحيفة إلى أن غوندوغان وزوجته "شعرا بتخلي إدارة برشلونة عنهما"، مما تسبب في خيبة أملهما.

وكتبت "سبورت" بأن غوندوغان واجه إدارة برشلونة بشعوره بالاستياء، لتبادر الأخيرة بالاعتذار إليه عن سلوكها السابق.

ومن خلال خاصية الرسائل الخاصة في تطبيق "انستجرام" للتواصل الاجتماعي، قام أحد المشجعين بسؤال سارة عن حالة عدم الرضا التي اعترت علاقة زوجها بإدارة نادي برشلونة، وأجابت صاحبة الأصول التونسية، "هذه أنباءٌ ملفقةٌ تماما. نحن سعداء جدا في برشلونة، وحظينا بالكثير من الدعم من إدارة النادي والعاملين فيه".

وتساءلت سارة، والتي كان اسمها قبل الزواج سارة عرفاوي، "بودي أن أعرف ممن تأتي هذه الشائعات؟"

وحرصت الزوجة بعد ذلك على وضع منشورٍ كتبت فيه، "نحن سعداءٌ للغاية. نحب الناس في برشلونة، والنادي، والمدينة، وكل شيءٍ".

وأكملت المرأة مخاطبةً قاعدتها الجماهيرية في تطبيق "انستجرام"، "لا تصدقوا الصحافة الصفراء التي تستقي أخبارها من الهواء".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز