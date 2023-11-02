علينا إعادة تقييم الإصابة.. مدرب إشبيلية: لا أعرف موعد عودة راموس

المصدر: البيان

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اعترف دييجو ألونسو المدير الفني لإشبيلية، بأنه لا يعرف موعداً لعودة سيرخيو راموس إلى المشاركة المباريات.

وتعرض ابن الـ 37 عاما لإصابةً على مستوى ربلة الساق "السمانة"، مما كلفه الغياب مؤخرا عن مواجهة كوينتانار في الدور الأول من بطولة كأس إسبانيا.

وافتتح ألونسو تصريحاته لصحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية مطمئنا، "كل الفحوصات تدل على أنها إصابةٌ لن تكون مطوّلةً".

واستدرك الرجل الأربعيني، "ولكن سيتعين علينا إعادة تقييمها يوما بعد يوم، وأسبوعا بعد أسبوع، لنقرر موعد عودته".

وأوضح بهذا الصدد، "لا ندري ما إذا كان سيكون جاهزا للمباريات القليلة المقبلة قبل فترة التوقف الدولي".

وأقر ألونسو بأنه لا يدري أيضا فيما إذا كان صخرة دفاعه سيكون جاهزا فيما بعد فترة التوقف الدولي.

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