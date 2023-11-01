سباق الحذاء الذهبي بأوروبا يشتعل مبكرا.. جيراسي في الصدارة وكين وهالاند أقوى المنافسين

المصدر: وام

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مع مرور الربع الأول من الموسم الكروي الحالي، اشتعل السباق بين عدد من المهاجمين مبكرا على صدارة قائمة المرشحين لجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في بطولات الدوري المحلية بأوروبا.

وقبل بداية الموسم، كانت العديد من المؤشرات تشير إلى أسماء بعينها للمنافسة على هذه الجائزة في الموسم الحالي بعد ما قدمه أصحاب هذه الأسماء في المواسم الماضية من أرقام وإحصائيات مثيرة على الصعيد التهديفي.

ولكن الأسابيع الأولى من الموسم الكروي الحالي، قدمت أسماء أخرى تنافس هؤلاء النجوم المرشحين للجائزة بل إن بعضها يفوق في عدد أهدافه حاليا ما نجح هؤلاء المرشحين في تسجيله، ما يوحي بسباق قوي على الجائزة في الموسم الحالي.

وكان النرويجي إيرلنج هالاند /23 عاما/ حسم الجائزة لصالحه في الموسم الماضي بعدما سجل 36 هدفا في موسمه الأول مع مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي، وحقق بهذا رقما قياسيا تاريخيا في البطولة.

وأصبح هالاند مرشحا بقوة للفوز بجائزة الحذاء الذهبي في الموسم الحالي أيضا إذا سار على نفس الوتيرة التهديفية.

كما كان من أبرز المرشحين للجائزة في الموسم الحالي كل من الفرنسي كيليان مبابي بعد سجله التهديفي المتميز مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي على مدار المواسم الخمسة الماضية، والمهاجم الإنجليزي الدولي هاري كين، الذي حل ثانيا في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بتسجيل 30 هدفا لفريقه السابق توتنهام قبل الانتقال في صيف هذا العام إلى بايرن ميونخ الألماني ولكن اللاعبين الثلاثة وجدوا منافسين أقوياء للغاية في السباق على جائزة الحذاء الذهبي في الربع الأول من الموسم الحالي، حيث كانت صدارة قائمة أبرز الهدافين في الدوريات الأوروبية على مدار الفترة الماضية من نصيب لاعب لم يكن ضمن المرشحين على الإطلاق وهو الغيني سيرهو جيراسي مهاجم شتوتجارت الألماني.

وكان البولندي روبرت ليفاندوفسكي المهاجم السابق لبايرن ميونخ حسم الجائزة لصالحه في موسمين متتاليين قبل أن ينتزعها هالاند في الموسم الماضي، ولكن المستوى الذي أظهره سيراجي في الموسم الحالي أعاد الأمل للدوري الألماني في أن ينافس لاعبوه على الجائزة هذا الموسم بقوة.

ويتصدر سيراجي القائمة حاليا برصيد 14 هدفا بعد 9 جولات فقط من الدوري الألماني، ويأتي كين من الدوري الألماني أيضا في المركز الثاني بالقائمة برصيد 12 هدفا،

فيما يحتل هالاند المركز الثالث برصيد 11 هدفا بعد 10 جولات من المسابقة ما يعني أنه قد يستطيع الوصول لنفس رصيده في الموسم الماضي وربما اجتيازه أيضا حال استمر على نفس الوتيرة التهديفية.

ويشترك مع هالاند في المركز الثالث بنفس الرصيد اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم انتر ميلان الإيطالي، والذي لم يكن ضمن المرشحين بقوة للدخول في سباق الحذاء الذهبي لكنه فرض نفسه بقوة في الربع الأول من الموسم.

كما كان الإنجليزي الدولي جود بيلينجهام من المفاجآت الكبيرة في الأسابيع الأولى من الموسم لاحتلاله المركز التالي في القائمة بتسجيل 10 أهداف لريال مدريد في أول 11 جولة من الدوري الإسباني، بعد انتقاله للفريق في صيف هذا العام قادما من بوروسيا دورتموند الألماني برغم أنه ليس مهاجما وإنما يلعب بخط الوسط.

ويتساوى مبابي مع بيلينجهام في رصيد الأهداف بعد 10 جولات فقط من الدوري الفرنسي، كما يشترك أكثر من لاعب في المركز التالي بالقائمة برصيد 8 أهداف، ومنهم محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي وهيونج مين سون مهاجم توتنهام الإنجليزي.

وتشير الإحصائيات في القائمة إلى أن الموسم الحالي سيشهد صراعا قويا على الحذاء الذهبي، وأنه سيمتد حتى الأسابيع الأخيرة من الموسم.

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