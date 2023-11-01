الوداد يقصي الترجي ويتأهل إلى نهائي الدوري الأفريقي لملاقاة الفائز من مباراة الأهلي وصن داونز

المصدر: وكالات

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تأهل الوداد البيضاوي المغربي إلى نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم بعد فوزه 5-4 على مضيفه الترجي التونسي بركلات الترجيح رغم هزيمته 1-صفر في إياب قبل النهائي في رادس اليوم الأربعاء.

وسجل رودريجو رودريجيز هدف فوز الترجي بضربة رأس رائعة إثر تمريرة عرضية متقنة من أسامة بوقرة في الدقيقة 66.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد فوز كل فريق 1-صفر على أرضه، ليسجل لاعبو الوداد الركلات الخمس بنجاح بينما أهدر رودريجو ركلته.

ولم ينجح الحارس البديل للترجي أمان الله مميش في التصدي لأي ركلة بعد مشاركته قرب النهاية بدلا من الحارس الأساسي معز بن شريفية.

وسجل البرازيلي رودريجو هدفا قرب النهاية من وضع انفراد كان سيحسم الفوز دون اللجوء لركلات الترجيح، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وسيلتقي الوداد في المباراة النهائية مع الفائز من مواجهة الأهلي المصري وماميلودي صن داونز في المواجهة الثانية من قبل النهائي.

ويستضيف الأهلي منافسه الجنوب أفريقي في القاهرة في وقت لاحق اليوم وذلك بعد صن داونز 1-صفر في مباراة الذهاب يوم الأحد الماضي.

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