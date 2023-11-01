الكشف عن موقف صلاح ودياز.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام بورنموث

المصدر: البيان

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استقر الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، على ملامح تشكيل فريقه لمواجهة بورنموث، في إطار مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، المقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء على ملعب فيتاليتي.

ويغيب لويس دياز الذي يمر بفترة صعبة بعدما تم اختطاف والديه، فيما من المتوقع أن يتواجد الدولي المصري محمد صلاح أساسيًا لقيادة هجوم الريدز أمام بورنموث.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام بورنموث

حراسة المرمى: كيليهر

خط الدفاع: جو جوميز، كوانساه، جويل ماتيب، تشامبرز

خط الوسط: هارفي إليوت، إندو، كورتيس جونز

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، جاكبو

وكان ليفربول تأهل إلى دور الـ 16 من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعدما تخطى عقبة ليستر سيتي في دور الـ 32، وفاز بنتيجة 2/3، بينما تأهل بورنموث بعد فوزه على ستوك سيتي بثنائية نظيفة.

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