بعدما أفصح عن رسالته... ميسي يسب مذيعا إسبانيا على الهواء

المصدر: البيان

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قام الأرجنتيني ليونيل ميسي بسب المذيع الإسباني الشهير إيباي لانوس، بشكل ساخر خلال حديث صحفي أجراه معه عقب تتويجه بالكرة الذهبية 2023.

وبحسب شبكة "أوليه" الأرجنتينية، فإن ميسي أجرى حوارًا مع لانوس عقب تتويجه بالكرة الذهبية، وبدأ لانوس حديثه مع ميسي، قائلاً: “تهانينا ومبروك لك ليو”، ورد النجم الأرجنتيني: “شكرًا، لكني غاضب منك، لم يعجبني ما فعلته في ذلك اليوم”، ليعود لانوس لسؤاله: “ما الأمر؟ أرسلت لك رسالة فقرأتها أمام الجماهير، لن أرد عليك الآن، لأنك تقول كل شيء بشكل علني، لا تحترم الخصوصية، رديت عليك بشكل جيد وبمزاج جيد، وأنت قرأتها أمام الجميع”.

وعاد المذيع في حديثه محاولاً الدفاع عن نفسه أمام ميسي، حيث قال: “لقد حجبت صورة الرسالة عن الجميع”، إلا أن ميسي أجاب ضاحكًا: “لم تعرضها بالفعل إلا أنك أعلنتها، في المرة القادمة لن أرد عليك، سأتجاهلك بعد الآن".

وقام المذيع الإسباني بعدها بسؤال ميسي: "ماذا تعني لك هذه الجائزة؟: ليقاطعه الأرجنتيني ضاحكًا: “نعم.. غير الموضوع"، ثم تلفظ بكلمة خارجة.

وكان ميسي حصد الكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخه، مساء أمس الإثنين، في الحفل الذي تقيمه مجلة فرانس فوتبول الفرنسية بشكل سنوي لإعلان اللاعب الأفضل خلال العام.

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