برشلونة يحدد موعد إقامة وداعية ميسي

المصدر: البيان

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استقر مسؤولو نادي برشلونة بشكل مبدئي، على موعد إقامة المباراة الوداعية لنجم البرسا السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة منفتح لفكرة إقامة وداعية ميسي يوم افتتاح ملعب "كامب نو" معقل البلوغرانا بشكله الجديد، وذلك بعد تصريحاته عقب تتويجه بجائزة الكرة الذهبية لعام 2023.

ومن المقرر أن يعود برشلونة للعب على كامب نو بسعة 60% نوفمبر 2024، ويسعى البرسا لعدم تأخر إقامة المباراة الوداعية لميسي أكثر من ذلك، لاسيما أن الانتهاء من تجديد الملعب بشكل كامل سيكون عام 2026.

وكان ميسي أكد رغبته في قول وداعاً لكرة القدم بشكل يليق بقاعدته الجماهيرية الكبيرة في برشلونة التي استمرت نحو 16 عامًا، مشيراً إلى أن الوادع الذي حدث أثناء رحيله عن البرسا قبل أكثر من موسمين، لم يكن يستحقه.

وأشارت الصحيفة إلى إنه تم فتح مجال للاتصالات بين إدارة برشلونة وعائلة ميسي، من أجل مناقشة إقامة وداعية كبيرة تليق به وتليق أيضاً بحدث افتتاح "كامب نو".

يذكر أن ميسي حصد جائزة الكرة الذهبية 8 مرات، متفوقاً على أقرب ملاحقيه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي فاز بها 5 مرات بمسيرته الكروية.

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