لايبزج يودع كأس ألمانيا بعد الخسارة أمام فولفسبورج

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انتهت حملة فريق لايبزج في الدفاع عن لقب كأس ألمانيا لكرة القدم، بعد خسارته الثلاثاء، أمام فولفسبورج صفر / 1 في الدور الثاني من البطولة.

وتأهل شتوتجارت إلى دور الـ16 بفضل فوزه 1 / صفر على يونيون برلين.

وسجل فاكلاف سيرني هدف الفوز لفولفسبورج في الدقيقة 14 بعدما استلم تمريرة طولية من تياجو توماس. وحافظ سيرني على هدوءه في مواجهة الحارس بيتر جولاتشي ولم يهدر الفرصة.

وازدادت الأمور صعوبة لفريق لايبزج للعودة في نتيجة اللقاء، بعدما طرد يوسف بولسن في الدقيقة 56 عقب حصوله على إنذار ثاني لقيامه بعرقلة ماتياس سفانبيرج.

وكان لايبزج يهدف للحصول على لقبه الثالث على التوالي في الكأس بعدما توج باللقب في موسمي 2021 / 2022 و2022 / 2023.

وتأهل شتوتجارت لدور الـ16 بفضل الهدف الذي سجله دينيز أونداف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول. وكان أونداف يلعب بدلا من سيرهو جيراسي، الذي استبعد من اللقاء بسبب إصابة في أوتار الركبة.

بالنسبة ليونيون، كانت هذه الخسارة هي الـ11 على التوالي في جميع المسابقات.

في الوقت نفسه، فاز فريق هومبورج، الناشط بالدرجة الرابعة، على جروتر فيورث 2 / 1.

كما تأهل فريق سانت باولي بعد فوزه على شالكه 2 / 1 ، وبوروسيا مونشنجلادباخ بعد فوزه على هايدنهايم 3 / 1 وكايزرسلاوترن بعد فوزه على كولون 3 / 2.



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