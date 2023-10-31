سيتي مع ليفربول وبايرن مع دورتموند.. مباريات القمة تطغى على نوفمبر

المصدر: وام

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مع وصول بطولات الدوري المحلية لكرة القدم في أوروبا إلى فعاليات الربع الثاني من الموسم الحالي، تنتظر الملاعب الأوروبية العديد من المباريات الكبيرة ولقاءات القمة خلال شهر نوفمبر المقبل، كما تترقب الملاعب العالمية أكثر من مباراة مهمة.

وإلى جانب المباريات المهمة والكبيرة في الدوريات الأوروبية، ستكون بطولات الأندية الأوروبية (دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي) على موعد مع أكثر من مباراة مهمة مع بداية الجولات الحاسمة في دور المجموعات، كما يشهد منتصف نوفمبر الجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

وفي الدوريات الأوروبية، يستحوذ الدوري الإنجليزي كالمعتاد على نصيب كبير من مباريات القمة والمواجهات الكبيرة في ظل تقارب المستوى بين العديد من الفرق وتعدد لقاءات الديربي والقمة.

وتبدأ هذه اللقاءات بمباراة نيوكاسل مع أرسنال في الجولة الـ 11 يوم السبت المقبل، ويعقبها لقاء "ديربي" لندن بين توتنهام وتشيلسي الثلاثاء المقبل، وتعقبها في الجولة التالية مباشرة مباراة تشيلسي مع مانشستر سيتي حامل اللقب في 12 نوفمبر.

كما تشهد الجولة التالية (الـ 13) مباراة القمة بين مانشستر سيتي وليفربول، التي أصبحت من أبرز المواجهات على الساحة الأوروبية والعالمية في السنوات الماضية، ويلتقي في نفس الجولة وبنفس اليوم (25 نوفمبر) فريقا نيوكاسل وتشيلسي.

وفي الدوري الإيطالي، يلتقي فريقا لاتسيو وروما في "ديربي" العاصمة الإيطالية بالجولة الـ 12 من المسابقة في 12 نوفمبر، كما تشهد الجولة التالية لقاء القمة بين يوفنتوس وانتر ميلان في 26 نوفمبر.

ومع الصراع الخماسي على صدارة الدوري الألماني، تشهد المسابقة أكثر من مباراة قوية في نوفمبر، ولكن أهمها على الإطلاق سيكون لقاء القمة بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ حامل اللقب يوم السبت المقبل بالجولة العاشرة من البطولة، كما يلتقي شتوتجارت مع بوروسيا دورتموند بالجولة التالية في 11 نوفمبر.

وتأتي مباراة باريس سان جيرمان مع موناكو في 25 نوفمبر بالجولة الـ 13 من الدوري الفرنسي ضمن أبرز المباريات في الأسابيع المقبلة خاصة مع وضع الفريقين ضمن مراكز المقدمة في الدوري، الذي يسعى سان جيرمان للدفاع عن لقبه فيه.

وبرغم عدم وجود أي مواجهات بين الثلاثي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبرشلونة حامل اللقب في الدوري الإسباني، لا تخلو البطولة من المباريات المهمة في نوفمبر؛ حيث يلتقي ريال مدريد مع فالنسيا في 12 نوفمبر بالجولة الـ 13.

وتشهد منافسات دور المجموعات بدوري الأبطال الأوروبي أكثر من مباراة مهمة ومؤثرة في سباق التأهل إلى دور الـ 16 مثل مباراتي بوروسيا دورتموند مع نيوكاسل وميلان الإيطالي مع باريس سان جيرمان في المجموعة السادسة (الحديدية)، وذلك في 7 نوفمبر المقبل، ومباراتي ميلان مع دورتموند وسان جيرمان مع نيوكاسل بنفس المجموعة في الجولة التالية يوم 28 من الشهر نفسه.

كما يلتقي مانشستر سيتي مع لايبزج الألماني وبرشلونة مع بورتو البرتغالي في 28 نوفمبر أيضا، وتليها في اليوم التالي مباراتا بنفيكا البرتغالي مع انتر ميلان وريال مدريد مع نابولي بطل الدوري الإيطالي.

وتجتذب أكثر من مباراة في الجولتين الأخيرتين من تصفيات يورو 2024 أهمية كبيرة لتأثيرها في سباق التأهل إلى النهائيات؛ ومنها مباريات إيطاليا مع مقدونيا الشمالية في 17 نوفمبر وهولندا مع أيرلندا في اليوم التالي وأوكرانيا مع إيطاليا في 20 من الشهر نفسه واليونان مع فرنسا وجبل طارق مع هولندا في اليوم التالي.

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