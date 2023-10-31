أول تعليق من مبابي على فوز ميسي بالكرة الذهبية

المصدر: البيان

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علق الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، على فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الحالي والفريق الباريسي السابق، بالكرة الذهبية.

ونشر مبابي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة لميسي حاملاً الكرة الذهبية، وعلق عليها: "أهنيك ليو على الجائزة، أنت تستحقها".

وكان ميسي تفوق على مبابي، بعدما فاز بلقب كأس العالم 2022 رفقة منتخب الأرجنتين، على حساب منتخب فرنسا بفضل ركلات الجزاء.

واحتل مبابي المركز الثالث في جدول ترتيب جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2023 حيث جاء الفرنسي خلف ليونيل ميسي، والنرويجي آرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي.

وتوج ميسي بالكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخه، مساء أمس الإثنين في الحفل السنوي التي تقيمه مجلة "فرانس فوتبول" بشكل سنوي، لاختيار أفضل لاعب في العالم.

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