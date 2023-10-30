إيقاف روبياليس عن ممارسة أي نشاط كروي 3 سنوات

المصدر: البيان

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشكل رسمي، إيقاف لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم السابق، عن ممارسة أي نشاط كروي، لمدة 3 سنوات.

وسبق وقدم روبياليس استقالته من منصب رئيس الاتحاد الإسباني، بعد ضغط كبير خاصة وإنه كان يرفض تقديمها، وأشار إلى أن ما حدث هدفه النيل من سمعته، على خلفية واقعة تقبيله للاعبة منتخب إسبانيا هيرموسو.

وبحسب ما أعلنته اللجنة التأديبية للاتحاد الدولي لكرة القدم، في بيان رسمي، فإنها قد قررت حرمان لويس روبياليس، عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 3 سنوات، على المستوى المحلي والدولي، معتبرة أن سلوكه بعد فوز منتخب إسبانيا للسيدات بلقب كأس العالم للسيدات، انتهك المادة 13 من قانون الانضباط لأعلى هيئة دولية لكرة القدم.

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