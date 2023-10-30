غوارديولا عن الكرة الذهبية: يجب أن يفوز بها هذا الثنائي سوياً

المصدر: البيان

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كشف الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن رأيه بشأن اللاعب الذي يجب أن يفوز بجائزة الكرة الذهبية.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية، المقدمة من مجلة “فرانس فوتبول”، لأفضل لاعب في العالم لعام 2023 اليوم الإثنين 30 أكتوبر في حفل ضخم.

وبعد ديربي مانشستر الذي انتهى بفوز سيتي بثلاثية نظيفة، كشف غوارديولا عن رأيه بشأن الفائز بجائزة الكرة الذهبية عن الموسم الماضي، وقال غوارديولا عن رأيه بشأن الفائز بالكرة الذهبية: “أمتلك المزيد من المشاعر الطيبة نحو ميسي وهالاند”.

وأضاف المدرب الإسباني: “إذا فاز ميسي بالجائزة، فسيكون فوزًا عادلاً بسبب كأس العالم، وإذا فاز هالاند فسيكون ذلك عادلاً أيضًا بسبب الموسم الذي قدمه”.

وأردف مدرب السيتي في هذا الشأن: “يجب عليهم منح جائزتين هذا العام، كلا اللاعبين يستحقا الفوز بالكرة الذهبية”.

وتكهنت العديد من التقارير في الأيام الأخيرة باقتراب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من التتويج بالجائزة بعد جهوده الذي قدمه مع منتخب الأرجنتين لمساعدته في الفوز بكأس العالم 2023 الأخير.

فيما يعد النجم النرويجي آرلينغ هالاند، من أقوى المرشحين للفوز بالجائزة بعد الأداء الرائع الذي قدمه مع فريقه مانشستر سيتي في الموسم الماضي.

وشهدت قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم وجود 10 لاعبين، جاء على رأسها ليونيل ميسي وهالاند، فيما شهدت القائمة أيضًا تواجد كيليان مبابي وروبرت ليفاندوفسكي وهاري كين، بالإضافة إلى وجود مهاجم نابولي النيجيري فيكتور أوسيمين.

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