بعد تأكد غيابه فترة طويلة.. من هو بديل تشواميني في ريال مدريد؟

المصدر: البيان

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كشفت تقارير صحفية عن بديل النجم الفرنسي أوريلين تشواميني لاعب ريال مدريد، عقب تعرضه للإصابة أمام برشلونة في اللقاء الذي أقيم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة "ماركا"، فإن تشواميني سيغيب لمدة شهر ونصف، على أن يكون كامافينغا هو البديل المحتمل له في خط وسط ريال مدريد.

ووفقاً لهذا الاحتمال سيغيب تشواميني عن عدد من المباريات في مختلف البطولات مع ريال مدريد وهي ريو فاليكانو، وسبورتينغ براغا، وفالنسيا، وقادش، ونابولي، وغرناطة، وريال بيتيس، ويونيون برلين، وفياريال.

ويعاني ريال مدريد من غياب إيدير ميليتاو، وتيبو كوارتوا، وداني سيبايوس، وأراد جولر، بسبب الإصابة أيضاً.

يذكر أن مباراة الكلاسيكو انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 2-1، حيث سجل بيلي هدفي الميرنغي، وسجل غوندوغان هدف برشلونة الوحيد، ليتصدر الميرنغي جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ 28 نقطة، بينما يحتل البرسا المركز الثالث بـ 24 نقطة.

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