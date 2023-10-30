إنتر ميلان يستعيد الصدارة.. نتائج مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي

المصدر: وكالات

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أحرز ماركوس تورام هدفا قبل النهاية ليمنح إنتر ميلان فوزا مستحقا 1-صفر على ضيفه روما أمس الأحد ويستعيد صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقبل تسع دقائق من النهاية، انطلق فيدريكو ديماركو من الجهة اليسرى قبل أن يرسل تمريرة عرضية منخفضة داخل منطقة الجزاء حيث تجاوز تورام مراقبه ووضع الكرة بهدوء في الشباك.

ولم يقدم روما سوى القليل باستثناء ضربة رأس من برايان كريستانتي في الشوط الثاني والتي اختبر فيها حارس المرمى يان زومر، بينما سدد أصحاب الأرض في العارضة مرتين.

ويملك إنتر 25 نقطة من عشر مباريات متفوقا على يوفنتوس صاحب المركز الثاني وله 23 نقطة. ويحتل روما المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

وبعد المباراة، أشاد سيموني إنزاجي مدرب إنتر باللاعب تورام البالغ من العمر 26 عاما.

وقال إنزاجي لشبكة دازون "ما يصنع الفارق هو الطريقة التي يعمل بها تورام في التدريبات كل يوم. إنه يركز على التفاصيل، داخل الملعب وخارجه. لذا يجب عليه الاستمرار على هذا المنوال.

"في أول 13 مباراة من هذا الموسم، لا يسعني إلا أن أشيد باللاعبين، ولكن هناك طريقا طويلا سنقطعه في عدة بطولات مختلفة.

"نريد أن نذهب إلى أبعد مدى، ونعلم أن الأمر لن يكون سهلا، لكن رغبتنا تتمثل في التحسن كل يوم".

* أول فرصة

وأتيحت الفرصة الأولى لإنتر لصالح هاكان شالهان أوغلو بعد دقائق فقط من بداية المباراة، حيث أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء انحرفت واصطدمت بالعارضة.

وكافح روما لايقاف خطورة إنتر بينما صنع أصحاب الأرض العديد من الفرص في المراحل الأولى، بما في ذلك تسديدة من تورام تصدى لها حارس المرمى روي باتريسيو.

وبدأ إنتر الشوط الثاني مثلما أنهى الشوط الأول حيث لعب تورام كرة عرضية برأسه لتعلو العارضة في الدقائق الأولى.

واقترب روما بشدة من التقدم بعد مرور ساعة بقليل عندما تصدى الحارس زومر لتسديدة رائعة من كريستانتي.

ومع نفاد الوقت، افتتح تورام التسجيل ثم كاد الفريق أن يتقدم بفارق هدفين عندما ارتطمت تسديدة كارلوس أوجوستو بعيدة المدى بالعارضة.

وعاد روميلو لوكاكو مهاجم روما إلى سان سيرو بعد رحيله عن إنتر قبل الموسم الماضي لكن لم يكن له أي تأثير يذكر حيث استطاع دفاع أصحاب الأرض ابعاده عن أجواء المباراة.

وقال إنزاجي "عبرت بالفعل عن أفكاري بشأن لوكاكو هذا الصيف. الجميع يعرف ما فعلته لإعادته (لصفوف إنتر) وما كنت على استعداد للقيام به لإبقائه هنا.

"كل شخص يتخذ قراراته في الحياة، وقد اتخذ قراراته. اختياراتي دائما هي لصالح إنتر وليس للاعبين كأفراد".

وأوضح إنزاجي أيضا أنه لا توجد عداء بينه وبين لوكاكو.

وأضاف "لم نلتق اليوم، لكن لو حدث ذلك لكنت ألقيت التحية عليه دون مشكلات".

ويحل إنتر ضيفا على أتلانتا يوم السبت المقبل قبل أن يواجه رد بول سالزبورج في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

وفيما يلي نتائج مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي:

الأحد 29 أكتوبر

نابولي 2 ميلان 2

إنتر ميلان 1 روما 0

مونزا 1 أودينيزي 1

كالياري 4 فروزينوني 3

السبت 28 أكتوبر

ساسولو 1 بولونيا 1

ليتشي 0 تورينو 1

يوفنتوس 1 فيرونا 0

الجمعة 27 أكتوبر

جنوة 1 سالرنيتانا 0

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