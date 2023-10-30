بفارق 4 نقاط فقط.. سباق خماسي على صدارة الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

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شهدت الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي، التي اختتمت فعالياتها أمس الأحد، نجاح جميع الفرق صاحبة المراكز الخمسة الأولى بجدول المسابقة (توتنهام وأرسنال ومانشستر سيتي وليفربول وأستون فيلا) في تحقيق الفوز.

جاء ذلك ليظل سباق صدارة الدوري الإنجليزي خماسيا؛ حيث يقتصر الفارق بين المتصدر وصاحب المركز الخامس على 4 نقاط.

وواصلت فرق الدوري الإنجليزي معدلها التهديفي الجيد، حيث شهدت مباريات هذه الجولة 30 هدفا بمتوسط 3 أهداف للمباراة الواحدة، وانتهت مباراتان فقط بالتعادل 1-1 و2-2 ولم تشهد هذه الجولة أي تعادل سلبي.

وتساوت الكفة في هذه الجولة بين انتصارات أصحاب الملعب والضيوف بواقع 4 انتصارات لكل طرف.

وسجل النرويجي إيرلنج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، الهدفين الأول والثاني وصنع الهدف الثالث لزميله فيل فودين في الفوز الكبير لفريقه 3-0 على جاره ومنافسه العنيد مانشستر يونايتد، ليرفع هالاند رصيده إلى 11 هدفاً في صدارة قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم.

وواصل هالاند مسلسل أرقامه القياسية في الدوري الإنجليزي؛ إذ أصبح أسرع لاعب يصل لحاجز الـ 20 هدفاً في المباريات التي يخوضها فريقه خارج ملعبه بالدوري الإنجليزي، حيث وصل لهذا الرقم بعد 23 مباراة فقط مع الفريق خارج ملعبه متفوقا على كيفن فيليبس الذي احتاج إلى 28 مباراة لتسجيل هذا العدد من الأهداف.

كما عادل هالاند رصيد الأرجنتيني سيرخيو أجويرو نجم "سيتي" السابق في عدد الأهداف التي يسهم فيها بمباريات ديربي مانشستر؛ حيث ساهم هالاند حتى الآن في 8 أهداف (سجل 3 وصنع هدفين) خلال 3 مباريات خاضها أمام "يونايتد" بالدوري، ولا يتفوق عليه في عدد المساهمات سوى 3 لاعبين على مدار تاريخ المسابقة.

ولم يكن مانشستر يونايتد هو الوحيد من بين الفرق الكبيرة، الذي تعرض للهزيمة، بل عاد تشيلسي إلى مسلسل التراجع أيضا بهزيمته 0-2 أمام برينتفورد ليتراجع إلى المركز الـ 11 بفارق نقطة خلف برينتفورد.

ومني تشيلسي بالهزيمة الثامنة على ملعبه في الدوري الإنجليزي خلال 2023 وهو أكبر عدد من الهزائم له على ملعبه بالدوري في عام ميلادي واحد منذ تعرضه لنفس العدد في 1986.

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