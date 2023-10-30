وفاة الفرنسي رينيه اكسبريا مدرب النصر السابق

المصدر: دبي- عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

توفي المدرب الفرنسي رينيه اكسبريا، أمس الأحد، عن عمر يناهز 75 عاما، والذي سبق أن درب نادي النصر الإماراتي في موسم 2003 – 2004، كما درب العديد من الأندية الفرنسية والعربية مثل باستيا ونيم ولوهافر والإفريقي التونسي والخور القطري.

ولد اكسبريا في مدينة آرل الفرنسية عام 1947، وبدأ حياته الكروية في نادي أرلس أفينيون قبل أن يعتزل في 1984، ويتفرغ لمسيرته التدريبية.

اشتهر بشكل خاص عندما درب فريق باستيا الفرنسي من 1991 إلى 1993، وشهدت هذه الفترة "كارثة ملعب فورياني" التي قتل فيها 18 شخصا وأصيب أكثر من 2300 مشجع بسبب انهيار مدرج من استاد فورياني معقل باستيا قبل مباراة نصف نهائي كأس فرنسا أمام أولمبيك مرسيليا، في 5 مايو 1992.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز