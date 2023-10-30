إلغاء مباراة مرسيليا وليون بالدوري الفرنسي بعد رشق حافلة ليون بالحجارة

المصدر: رويترز

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تقرر إلغاء مواجهة أولمبيك مرسيليا وضيفه أولمبيك ليون في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الأحد بعدما تعرضت حافلة أولمبيك ليون للرشق بالحجارة في طريقها لملعب فيلودروم.

وأظهرت لقطات بثتها محطة (سكاي إيطاليا) الأضرار التي لحقت بنوافذ الحافلة ومساعدين اثنين يرشدان المدرب فابيو جروس إلى داخل الاستاد. وكان المدرب يغطي وجهه بيديه الملطختين بالدماء.

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