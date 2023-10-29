الوداد المغربي يحسم ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي بفوز مثير على الترجي التونسي

المصدر: وكالات

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سجل هشام بوسفيان هدفا ليفوز الوداد 1-صفر على ضيفه الترجي التونسي على استاد محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء في ذهاب الدور قبل النهائي للدوري الأفريقي لكرة القدم الأحد.

ويحتاج وصيف بطل دوري أبطال أفريقيا إلى تجنب الهزيمة أو التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب في تونس في الأول من نوفمبر تشرين الثاني لبلوغ نهائي البطولة المستحدثة من الاتحاد الأفريقي (الكاف).

وأرسل بوسفيان تمريرة عرضية خدعت حارس الترجي المعز بن شريفية في الدقيقة 59.

وسيطر الوداد على المباراة وأهدر لاعبوه العديد من الفرص.

ومرت ضربة رأس من الشرقي البحري بجوار القائم الأيسر منتصف الشوط قبل أن تفتقد ضربة رأس من أيوب العملود الدقة وتمر بجوار نفس القائم في الدقيقة 36.

وبعدها حاول أمين أبو الفتح لكن بن شريفية تصدى لتسديدته بنجاح.

وجاءت أول فرص الترجي حين حاول رودريجيز بضربة رأس أبعدها يوسف المطيع حارس الوداد بنجاح قبل أربع دقائق من الاستراحة.

ووقفت العارضة أمام محاولة الوداد التسجيل ثانية بعد تقدمه مباشرة حيث ردت ضربة رأس من البحري لتحرمه من جعل النتيجة 2-صفر.

وبحث لاعبو الترجي عن التعادل وسدد غيث الوهابي من مدى قريب لكن الحارس المطيع سيطر على الكرة قبل 20 دقيقة من النهاية.

ويلعب الفائز من هذه المواجهة في النهائي أمام الفائز من مواجهة الأهلي وماميلودي صن داونز من جنوب أفريقيا.

وخسر الأهلي، بطل دوري أبطال أفريقيا، 1-صفر أمام مضيفه صن داونز في وقت سابق اليوم.

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