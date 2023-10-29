إنتر يوقف صحوة روما ويعود لقمة الدوري الإيطالي

المصدر: وكالات

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أوقف إنتر ميلان صحوة ضيفه روما في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، واستعاد قمة جدول ترتيب المسابقة، عقب فوزه الثمين والمستحق 1 / صفر على فريق العاصمة الإيطالية، اليوم الأحد، في المرحلة العاشرة للبطولة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي أقيمت اليوم عن فوز كالياري على ضيفه فروسينوني 4 / 3، وتعادل مونزا 1 / 1 مع ضيفه أودينيزي.

وعلى ملعب (جوتسيبي مياتزا)، ارتدى النجم الفرنسي الشاب ماركوس تورام، ثوب الإجادة في اللقاء، عقب تسجيله هدف إنتر الوحيد في الدقيقة 81، ليقود الفريق الملقب بـ(الأفاعي) لتحقيق فوزه الثامن في المسابقة خلال الموسم الحالي مقابل تعادل وحيد وخسارة وحيدة.

وارتفع رصيد إنتر، الساعي لاستعادة اللقب الذي فقده في الموسمين الماضيين، إلى 25 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه يوفنتوس.

في المقابل، توقف رصيد روما، الذي فاز في مبارياته الثلاث الماضية بالمسابقة، عند 14 نقطة في المركز الثامن، علما بأن هذه هي الخسارة الرابعة التي يتلقاها في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل 4 انتصارات وتعادلين.

من جانبه، واصل مونزا وضيفه أودينيزي ابتعادهما عن طريق الانتصارات في المسابقة، بعدما تعادلا 1 / 1، في وقت سابق اليوم.

وبادر أندريه كولباني بالتسجيل لمصلحة مونزا في الدقيقة 27، قبل أن يتعادل لورينزو لوكا لأودينيزي في الدقيقة 66، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد مونزا، الذي أخفق في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي في البطولة، إلى 13 نقطة في المركز العاشر، في حين رفع أودينيزي رصيده إلى 7 نقاط في المركز السابع عشر (الثالث من القاع)، علما بأنه وفريق ساليرنيتانا (متذيل الترتيب) هما الوحيدان اللذان عجزا عن تحقيق أي فوز في المسابقة خلال الموسم الحالي حتى الآن.

وحقق كالياري انتصارا مثيرا أمام فروسينوني وتغلب عليه 4 / 3.

وحول كالياري تأخره بثلاثة أهداف إلى الفوز 4 / 3 وقد لعب ليوناردو بافوليتي دورا بطوليا بعد أن سجل ثنائية في الثواني الأخيرة من المباراة.

وارتفع رصيد كالياري إلى ست نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير حيث حقق الفوز الأول له في الموسم مقابل ست هزائم وثلاثة تعادلات.

بينما تجمد رصيد فروسينوني عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر، بعد أن تلقى الهزيمة الرابعة له في الموسم مقابل ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات.

وتقدم فروسينوني بثلاثة أهداف سجلها ماتياس سولي (الهدفان الأول والثاني) وماركو بريشيانيني في الدقائق 23 و37 و49 .

بعدها رد كالياري بأربعة أهداف سجلها جايتانو أوريستانيو وأنطوان ماكومبو وليوناردو بافوليتي (الهدفان الثالث والرابع) في الدقائق 72 و76 والرابعة والسادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.

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