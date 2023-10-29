إيفرتون يضاعف جراح ويستهام في الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

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ضاعف إيفرتون من معاناة مضيفه إيفرتون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تغلب عليه 1 / صفر، اليوم الأحد، في المرحلة العاشرة للمسابقة.

وتقمص دومينيك كالفيرت ليوين دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف إيفرتون الوحيد في الدقيقة 51.

وارتفع رصيد إيفرتون، الذي حقق انتصاره الثاني في مبارياته الثلاث الأخيرة بالمسابقة، إلى 10 نقاط في المركز السادس عشر، علما بأن هذا هو الانتصار الثالث الذي يحققه في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل تعادل وحيد و6 هزائم.

في المقابل، توقف رصيد ويستهام، الذي تلقى خسارته الرابعة في المسابقة هذا الموسم مقابل 4 انتصارات وتعادلين، عند 14 نقطة في المركز التاسع.

يُذكر أن ويستهام حقق فوزا وحيدا فقط خلال لقاءاته الستة الأخيرة في البطولة العريقة.

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