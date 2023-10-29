الأهلي يخسر من صن داونز في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي وينتظر الحسم في القاهرة

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز فريق صن داونز الجنوب أفريقي على ضيفه الأهلي المصري 1 / صفر، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في ذهاب الدور قبل النهائي ببطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، حيث فشل الفريقان في استغلال أي فرصة من الفرص القليلة التي اتيحت لهما أمام المرميين.

وفي الشوط الثاني، تمكن فريق صن داونز من تسجيل هدف التقدم عن طريق ثابيلو ماسيكو في الدقيقة 52.

ويلتقي الفريقان يوم الأربعاء المقبل في مباراة الإياب بالقاهرة.

ويحتاج الأهلي للفوز بفارق أكثر من هدف في مباراة الإياب للصعود للنهائي، فيما يكفي صن داونز التعادل بأي نتيجة للصعود للنهائي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز