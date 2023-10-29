ليفربول يعلن دعمه للاعبه دياز بعد اختطاف والديه في كولومبيا ويؤكد غياب اللاعب عن مباراة نوتينجهام

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأحد دعمه للاعبه لويس دياز، مؤكدا استمرار الوضع الصعب الذي تعيشه عائلته، بعد أن كشفت تقارير عن تعرض والدي اللاعب للاختطاف في كولومبيا.

وأعلن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو أنه جرى إنقاذ والدة دياز لكن والده لا يزال مفقودا، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وذكر نادي ليفربول في بيان أصدره اليوم :"نادي ليفربول لكرة القدم يمكن التأكيد على علمه بالموقف الحالي المتعلق بعائلة لويس دياز في كولومبيا."

وأضاف :"نأمل بشدة في أن يجرى حل هذا الأمر بشكل آمن وبأسرع شكل ممكن. وفي الوقت نفسه، ستظل سلامة اللاعب على رأس أولوياتنا."

وقال الرئيس الكولومبي بيترو عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) :"في عملية في بارانكاس، تم إنقاذ والدة لويس دياز، ونواصل البحث عن الأب."

وذكر الاتحاد الكولومبي لكرة القدم في بيان أن عملية الاختطاف مؤسفة، وناشد السلطات بإنقاذ والد دياز.

وذكر الاتحاد :"الاتحاد الكولومبي لكرة القدم يرفض الوضع الأمني الذي يمر به والدا لاعبنا لويس دياز."

وأضاف :"نبدي تضامننا معه ومع عائلته بأكملها ونطالب السلطات المعنية بالتحرك بأسرع شكل ممكن لحل الموقف."

وكان ليفربول قد ضم لويس دياز من بورتو البرتغالي في يناير 2020 في صفقة بلغت قيمتها المبدئية 5ر37 مليون جنيه إسترليني (4ر45 مليون دولار) وتضمنت متغيرات بقيمة 5ر12 مليون إسترليني.

وشارك دياز /26 عاما/ في 11 مباراة حتى الآن في الموسم الحالي سجل خلالها ثلاثة أهداف.

ولم يشارك دياز في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول على تولوز الفرنسي 5 / 1 يوم الخميس الماضي في الدوري الأوروبي، لكن كان من المنتظر أن يعود لصفوف الفريق في المباراة المقررة أمام نوتينجهام فورست اليوم الأحد .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز