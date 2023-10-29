مبابي يقود باريس سان جيرمان لفوز صعب على ستاد بريست في الدوري الفرنسي

المصدر: وكالات

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سجل النجم الفرنسي كيليان مبابي ثنائية قاد بها باريس سان جيرمان إلى فوز صعب على مضيفه ستاد بريست 3 / 2 اليوم الأحد في المرحلة العاشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وحقق سان جيرمان الفوز الثالث على التوالي في الدوري ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر نيس، بينما تجمد رصيد ستاد بريست عند 15 نقطة في المركز السادس.

وتقدم سان جيرمان بهدفين سجلهما وارين زايري إميري وكيليان مبابي في الدقيقتين 16 و28 .

بعدها رد ستاد بريست بهدفين سجلهما ستيف موني وجيرمي لي دوارون في الدقيقتين 43 و52 .

وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل، لكن مبابي خطف هدف الفوز لسان جيرمان في الدقيقة 89 .

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