باريس تستضيف غدا حفل جوائز "الكرة الذهبية" .. والسباق يشتعل بين ميسي وهالاند

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشهد العاصمة الفرنسية "باريس" غدا الاثنين، حفل جوائز النسخة الـ67 من جوائز "الكرة الذهبية" التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، وتكشف خلاله المجلة عن الفائز بلقب أفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2023.

وتحظى الجائزة باهتمام بالغ على جميع المستويات وخاص الجماهيرية والإعلامية كونها من أعرق الجوائز الفردية في مجال الرياضة حيث انطلقت في منتصف القرن الماضي.

ويضاعف من أهمية الجائزة هذه المرة، مدى أهمية الأحداث التي تدخل في إطار تقييم المتنافسين عليها خاصة الفوز التاريخي للمنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم في أواخر عام 2022 والثلاثية التاريخية التي أحرزها مانشستر سيتي الإنجليزي في الموسم المنقضي.

وكان الفرنسي كريم بنزيما أحرز النسخة الماضية من الجائزة في أكتوبر 2022 مستفيدا من موسمه الاستثنائي مع ريال مدريد الإسباني في 2021 / 2022؛ والذي توج فيه مع الفريق بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ويعود نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي (36 عاما) إلى صدارة المرشحين على الكرة الذهبية في هذه النسخة معتمدا على إنجاز الفوز مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2022 بعد 36 عاما من فوز الفريق باللقب العالمي في نسخة 1986 بقياد الأسطورة دييجو مارادونا.

ولعب ميسي دورا كبيرا في فوز الفريق باللقب أواخر العام الماضي، وأحرز الكرة الذهبية لأفضل لاعب في مونديال 2022 كما حل ثانيا في قائمة هدافي البطولة برصيد 7 أهداف.

وتلقى ميسي المكافأة سريعا على هذا الإنجاز بإحرازه جائزة "الأفضل" في عام 2022، والتي قدمها الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) في حفله السنوي خلال فبراير الماضي، ليصبح ميسي هو الأفضل في استفتاء الفيفا لعام 2022.

وبعدها بشهور قليلة، فاز ميسي بلقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الماضي قبل الانتقال إلى انتر ميامي الأمريكي، ليدشن مسيرته مع الفريق الجديد بإحراز لقب بطولة "كأس الدوريات"، والتي توج ميسي هدافا لها برصيد 10 أهداف في 7 مباريات، كما فاز بجائزة أفضل لاعب بنفس النسخة.

وفيما يعول ميسي على إنجاز المونديال في منافسته على جائزة الكرة الذهبية، تشهد قائمة المرشحين للفوز بالجائزة، 7 لاعبين ممن فازوا مع مانشستر سيتي بالثلاثية التاريخي (دوري وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا) في الموسم الماضي.

وتمثل هذه الثلاثية التاريخية دعما قويا لفرص لاعبي مانشستر سيتي في مواجهة إنجاز ميسي بالمونديال.

ويأتي في مقدمة لاعبي مانشستر سيتي المنافسين لميسي، المهاجم النرويجي إيرلنج هالاند (22 عاما)، الذي انتقل للفريق من بوروسيا دورتموند الألماني في صيف 2022، وحقق العديد من الأرقام القياسية على مستوى السجل التهديفي، ومنها تسجيل 36 هدفا في الدوري الإنجليزي بموسم واحد.

وتلقى هالاند جائزة أفضل لاعب في استفتاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في الموسم الماضي، ويتطلع اللاعب الآن للفوز بجائزة الكرة الذهبية للمرة الأولى في تاريخه رغم صعوبة المنافسة مع ميسي الفائز بالجائزة 7 مرات سابقة (رقم قياسي) .

وتضم قائمة المرشحين للجائزة 30 لاعبا، منهم لاعبين آخرين بارزين أصحاب بصمات واضحة أيضا مثل الفرنسي كيليان مبابي، الذي بلغ مع منتخب بلاده نهائي مونديال 2022 وتوج هدافا للبطولة والنيجيري فيكتور أوسيمين الفائز مع نابولي بلقب الدوري الإيطالي.

وكما يمثل مونديال 2022 عنصرا مهما في التقييم لجائزة الكرة الذهبية، سيدخل مونديال 2023 للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا عنصرا في غاية الأهمية بالتقييم الخاص بجائزة أفضل لاعبة في العالم.

وأحرز المنتخب الإسباني لصالحه لقب البطولة عن جدارة لتصبح لاعباته من أبرز المنافسات على الكرة الذهبية التي تقدمها "فرانس فوتبول" غدا لأفضل لاعبة في العالم.

وبعد فوزها بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في مونديال 2023 بأستراليا ونيوزيلندا وجائزة أفضل لاعبة في الموسم الماضي باستفتاء اليويفا نظرا لفوزها مع برشلونة بلقبي الدوري الإسباني ودوري الأبطال الأوروبي، تبدو اللاعبة الإسبانية آيتانا بونماتي هي الأكثر ترشيحا للفوز بالجائزة غدا.

ومن المرشحات بقوة أيضا كل من أولجا كارمونا لاعبة ريال مدريد والمنتخب الإسباني وألكسندرا بوب ولينا أوبردورف لاعبتي فولفسبورج والمنتخب الألماني وسام كير لاعبة تشيلسي الإنجليزي والمنتخب الأسترالي.

كما يشهد الحفل غدا توزيع جائزتين أخريين هما "كوبا" لأفضل لاعب شاب، و"ياشين" لأفضل حارس مرمى.

وتضم قائمة المرشحين لكل منهما 10 أسماء، ويبرز من النجوم الشبان الموجودين بقائمة المرشحين لجائزة "كوبا" كل من الإنجليزي جود بيلينجهام (ريال مدريد الإسباني) وبيدري وجافي وأليخاندرو بالدي ثلاثي برشلونة الإسباني وجمال موسيالا (بايرن ميونخ).

وعلى مستوى حراس المرمى، يبرز أيضا من الموجودين بالقائمة كل من الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا الإنجليزي) والمغربي ياسين بونو (أشبيلية الإسباني/ الهلال السعودي) والكاميروني أندريه أونانا (انتر ميلان الإيطالي/ مانشستر يونايتد الإنجليزي) والبرازيلي إيدرسون (مانشستر سيتي الإنجليزي) والألماني مارك أندري تير شتيجن (برشلونة الإسباني) والبلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد الإسباني) والفرنسي مايك ماينان (ميلان الإيطالي).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز